Fly to ganger om dagen eller ei ferge som tar fire timer til fastlandet.

Det er alternativene for de drøyt 500 innbyggerne i Røst kommune dersom de trenger et nytt pass, ID-kort, førerkort eller lignende.

I fiskerikommunen er det spesielt utfordrende for de mange sesongarbeidere som kommer til øya.

– Det er ressurskrevende og det er dyrt, sier ordfører Elisabeth Kristin Mikalsen til NRK.

Slik er det også i mange andre små kommuner i landet.

Nå etablerer regjeringen ett nytt pilotprogram som skal finne ut om flere av disse tjenestene kan gis lokalt.

Disse kommunene deltar i pilotprogrammet Ekspander/minimer faktaboks Lebesby Tokke Nore og Uvdal Ulstein Meløy Øygarden Værøy Røst Flakstad Moskenes Gamvik Vanylven

– Vi skal teste ut nærtjenestesentre som tilbyr typer tjenester som er retta mot skatt, førerkort og andre ting som folk trenger i sitt lokalmiljø, sier kommunalminister Erling Sande (Sp).

Erling Sande (Sp) presenterer pilotprogrammet på et folkemøte i Røst. 2 millioner kroner skal brukes på å utvikle nærtjenestesentre i Lofoten. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Koster 15 millioner

Totalt er det 12 kommuner i pilotprogrammet. Fire av disse ligger i Lofoten.

– Det er satt av 2 millioner til denne piloten i Lofoten, men dette er én av ni piloter i hele landet. Og 15 millioner er satt av til hele prosjektet, sier Sande.

– Hvordan skal dette fungere i praksis?

– Vi skal komme tilbake til detaljene på hvordan vi organiserer dette. Nå tester vi ut en periode for å se hva slags tjenester som er naturlig å tilby lokalt. Og hvordan det fungerer, forklarer Sande.

Her får Sande forklart hvordan bedriftseiere på Røst sliter med å skaffe papirer til utenlandske arbeidere. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Les også Statssekretær blir fastlege: – Røst har legendestatus i kampen om fastlegene Les også om Ingvild Kjerkols statssekretær som ble legevikar på Røst:

– Etterlengtet satsing

Ordfører Elisabeth Kristin Mikalsen på Røst sier dette er ei etterlengtet satsing.

– Det er en gledens dag. Det er viktig for næringslivet vårt, det er viktig for våre innbyggere. Og det er viktig særlig for den eldre generasjonen som ikke er så digitale.

Ordfører på Røst, Elisabeth Mikalsen Foto: Hilde Berit Evensen /

Tilbakemeldingen er den samme også i Vanylven kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Der bor det rundt 3300 innbyggere med langt til nærmeste by.

– Dette er det største tilskuddet Vanylven kommune tror jeg noen gang har fått til et enkelt prosjekt. Det betyr veldig mye, og vi håper at dette skal være et bidrag til at folk føler seg mer knytta både mot kommunen, men også mot staten, sier ordfører Paul Sindre Vedeld (Sp)

– Hvilke typer tjenester ser dere for dere at dere kan tilby her, da?

Paul Sindre Vedeld (Sp) i Vanylven kommune, Foto: Arne Flatin / NRK

– Vi håper teoriprøve til førerkort kan være en del av det. Det kan være tjenester rundt Nav, og tettere kontakt mellom kommune og Nav. Vi håper også at kommunale tjenester kan være en bit av det, der f.eks. hvis du skal booke time med byggsak eller forvaltningskontor, eller at du får en samordning i et felleskontor.