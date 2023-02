For noen år siden var Trygve Sunde Kolderup på ferie på Færøyene.

Det var imidlertid ikke noen vanlig ferie.

Han var nemlig en dugnadsturist.

Nå inviterer han folk til å gjøre det samme på Træna.

– Når et lite lokalsamfunn skal ta imot mange turister kan det ha en kostnad.

Prosjektet er satt i gang for å kunne ta vare på naturen og samtidig ha folk der, forteller Kolderup, som er eier av hytteutleieaktøren «House by the Sea».

Trygve Sunde Kolderup eier og driver House by the Sea AS på Træna. Foto: Privat

Det er blant annet snakk om rydding av strender og tilrettelegging av turstier.

De besøkende får bo i «House by the Sea» dersom de stiller et visst antall timer til å sjaue, bære og bli sliten.

– Dette er ikke noe lokalsamfunnet skal gjøre alene.

– Både turistene og vi som driver med reiseliv er med på å forårsake problemene og må ta ansvar, understreker han.

I denne hytten får du bo gratis dersom du setter av noen timer til sjauing og jobbing i Trænas naturområder. Foto: House by the Sea

Morgendagens reiselivsopplevelse

Kolderup har stor tro på at konseptet vil slå an – også i Norge.

Han kaller det regenerativt reiseliv.

– Det handler om å forbedre reisemålet du er på og bidra med noe positivt som besøkende.

Regenerativ turisme går lenger enn det å være en bærekraftig turist.

Du skal ikke bare ivareta reisemålet – du skal forbedre det.

– Jeg tror dette er morgendagens reiselivsopplevelse.

– På Færøyene fikk de mange tusen søkere til sine 100 plasser. Folk var så ivrige for å bruke feriedager på å bidra at påmeldingssystemet brøt sammen.

Prosjektet på Træna har allerede mottatt over 40 søknader til sine 16 plasser – og enda flere er ventet.

– Det har vært veldig stor interesse etter vi lanserte, selv uten noen markedsføring. Vi har fått søknader både fra folk i regionen, men også fra folk andre steder i landet.

– Du får overnatting på et kult sted og blir kjent med et lokalmiljø på en annen måte enn du ellers hadde fått.

Prosjektet på Færøyene Foto: Bárður Eklund Ekspandér faktaboks I 2019 annonserte Visit Faroe Islands sitt første prosjekt hvor de inviterte 100 personer til en helg med dugnadsarbeid. Da fikk de inn over 3000 søknader. Siden den gang har de hatt 36 slike dugnadsprosjektet. Over 400 personer fra 40 ulike land har vært frivillige. De har til sammen fått inn omtrent 13.500 søknader til disse prosjektene. World Economic Forum kåret kampanjen til å være en av de ti mest innovative initiativene for planeten i 2019. (visitfaroeislands.com)

Flest unge melder sin interesse

– Det er ikke så mange folk i Træna kommune, så det å invitere til dugnad tærer veldig på de samme folkene.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Træna kommune, Torild Fogelberg Hansen

Træna kommune har til sammen fått innvilget 225 000 kroner fra Miljødirektoratet, Hurtigruten Foundation og Handelsstandens miljøfond som skal bukes til å ivareta naturen i øykommunen, sier Torild Fogelberg Hansen. Foto: Privat

Øykommunen har omtrent 450 innbyggere fordelt på tre bosatte øyer.

Ifølge Hansen er det flest unge som har meldt sin interesse:

– Unge mennesker i dag har et helt annet forhold til bærekraft og ivaretagelse av natur og kultur. Jeg vil tro det er et engasjement som gjør at folk vil bruke tiden sin på dette.

– Om de kommer fra fredag til søndag er kanskje ikke 10 timer med arbeid så mye. I tillegg får de bo i fine hytter og oppleve Træna på en annerledes måte.

Hun tror den utradisjonelle måten å reise på er en driver i seg selv.

– Istedenfor å reise og bare se severdighetene får man et innblikk i den lokale kulturen.

«House by the Sea» består av tre hytter med til sammen åtte soveplasser. Foto: House by the Sea

En trend vi vil se mer av

– Flere i reiselivet har begynt å tenke forbi bærekraft.

Merete Habberstad i NHO reiseliv mener Træna tar reiselivsopplevelsen et steg videre i en moderne og positiv retning.

– Her er de veldig spot on når vi ser på dagens trend. De tilrettelegger for at turistene kan komme og være en del av løsningen og ivareta naturen.

– Der man tidligere dykket og knakk med seg litt av korallrevene og tok med seg hjem, blir turister nå invitert til å sette de i stand og planter nye, sier Merete Habberstad i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman / Per Sollerman

Hun mener vi er på vippepunktet på en del områder – spesielt når det gjelder tap av natur- og dyremangfold.

– Vi opplever det som godt å gjøre en god ting for naturen, sier hun, og mener det handler om å skape mening i ferien sin.

Ifølge Habberstad er turister blitt mye mer bevisste på hva de som reisende kan bidra med lokalt.

– I tillegg kan man bli kjent på en annen måte enn om man er passive turister som individuelt gjør ting. Man kan faktisk bli med og være et team.