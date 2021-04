Redningsaksjon i Narvik – mann skadet etter å ha falt utfor skrent

Like etter klokken halv fire i dag meldte politiet om en pågående redningsaksjon i fjellet Beisfjordtøtta i Narvik kommune.

En mann er meldt savnet.

– Vi har fått bekreftet at det er to personer som har vært på fjellet. En av dem har falt utfor en skrent og har ramlet et stykke nedover. Kameraten skal nå ha kommet i kontakt med vedkommende, sier operasjonsleder Lars Halvorsen til NRK.

Til avisa Fremover sier operasjonslederen at de jobber intenst med å finne ut hva som har skjedd, og nøyaktig hvor.

Politiet kan bekrefte at den forulykkede skal være våken.

– De har vært to personer sammen. Den ene ble meldt savnet av kameraten sin, sier operasjonsleder Lars Halvorsen i politiet i Nordland.

Personen som ramlet utfor skrenten skal være skadet, men skadeomfanget er ukjent.

Flere skuterpatruljer fra Røde Kors er nå på vei inn mot området.

Utfordrende vær

330-skvadronen har sendt et Sea King redningshelikopter. De kan foreløpig ikke fly inn i området på grunn av dårlig vær.

– Vi er i en tidlig fase. Redningshelikopteret har ikke kommet frem til stedet. Redningspersonell på bakken forbereder seg på å kjøre innover i området, sier operasjonslederen.

Beisfjordtøtta i Narvik. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Arild Bondestad/Statskog SF / CC

Hovedredningssentralen Nord-Norge bekrefter at det er utfordringer knyttet til været.

– Vi har sendt en Sea King oppover. I tillegg er det et ambulansehelikopter på vei. Det er utfordring med tette snøbyger og dårlig sikt, men det pågår en parallell bakkeoperasjon, sier redningsleder Bård Mortensen.