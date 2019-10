Nye regler skaper passkaos: – Pågangen har vært enormt mye større enn forventet

I disse dager er det mange som blir kontaktet av banken sin, og får beskjed om å komme innom og identifisere seg.

Det i seg selv er ikke noe nytt, men at banken nå lagrer en kopi av passet ditt er det flere som har reagert på.

De nye reglene har gjort at høsten, som vanligvis er en rolig periode på passkontorene, har blitt høysesong.

– Vi var forberedt på at det skulle komme en del kunder utover høsten som trengte pass til BankID, men at pågangen skulle bli så stor var vi ikke forberedt på. Dette er normalt en lavsesong, men har nå blitt en høysesong, akkurat som midt på sommeren.

Spesielt er utfordringen stor ved passkontorene i Lofoten, Vesterålen og Ofoten.

– Det skyldes til dels bemanningsutfordringer, men det skyldes først og fremst at pågangen har vært så enormt mye større enn vi forventet.

– Vi forsøker å ta unna så raskt som mulig, men det blir nødvendigvis å ta litt tid før vi har klart å hente inn alle som står i kø, sier Kløkstad.

Det lønner seg å sette av god tid hvis du skal ha deg nytt på pass. Da NRK sjekket kapasiteten var det flere steder ikke ledig time før i desember. Her ser du første ledige time i Mosjøen. Foto: Faksimile/Politiet

– Vi må bare beklage

Politiet jobber for å finne løsninger, men de nye ID-kravene i bankene har medført at mange flere enn normalt har behov for nytt pass.

– Vi må bare beklage den situasjonen som har oppstått. Vi jobber nå med å finne løsninger både på kort og litt lengre sikt for å sikre at folk innen rimelig tid skal kunne skaffe seg pass, sier visepolitimesteren.

Økning over hele landet

NRK får bekreftet fra politiet i Agder at utfordringen med økt pågang gjelder hos dem også.

– Sammenliger vi september i fjor med september i år, har vi hatt en økning på 44 prosent av kunder som skal ha nytt pass, sier seksjonsleder for avdeling for forvaltning ved Agder politidistrikt, Tom Eklund.

Han legger til at økningen har vært på 25 prosent på landsbasis.

Forstår at folk reagerer

NRK har blitt kontaktet av kunder i SpareBank1 Nord-Norge som har reagert på at banken vil ha et kopi av passet deres.

Ifølge Ole Anders Ulsrud i Norsk senter for informasjonssikring, er det for vår egen sikkerhet at kravene til identifisering endres.

Har du ikke pass, får du heller ikke tilgang på BankID. Det er det flere som reagerer på. Foto: Per Håkon Solberg

Han jobber med identitetstyveri og svindel.

– Vi har fått mange henvendelser om akkurat dette, og jeg skjønner skepsisen. Men dette er nok noe bankene gjør i beste mening for å sikre egne kunder mot svindel.

Ulsrud mener likevel at det burde finnes en annen måte å sikre oss forbrukere mot svindel.

– Man skulle jo sluppet å lagre et passbilde fysisk på den måten. Men for øyeblikket finnes det ikke noe alternativ, og i mangel av noe annet tenker jeg at dette er et godt tiltak.

Ole Anders Ulsrud i NorSIS mener at det burde ha vært bedre løsninger på de nye reglene Foto: NorSis

Han viser likevel til andre eksempler fra virkeligheten, der vi er vant med å levere fra oss den samme informasjonen.

For eksempel at man ofte må levere fra seg passet sitt på hoteller i utlandet, eller når man bestiller via Airbnb.

Ta kontakt

Men det er ikke banken selv som har lagd de nye reglene.

– Loven pålegger oss å ha godkjent kopi av identifikasjonen, sier kommunikasjonssjef i SpareBank1 Nord-Norge, Stein Vidar Loftås.

Loftås sier det ikke er noe krav om lagring av passbildet for å opprette en bankkonto. Men man må ha det for å bruke BankID, noe mange er avhengig av i dag.

I likhet med Ulsrud skjønner han at folk reagerer.

– Jeg forstår det hvis det er et utslag av sunn skepsis, det er jo en bra ting. Men vi som bank er jo pålagt å følge loven.

Kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge Stein Vidar Loftås skjønner at folk reagerer på de nye reglene Foto: Petter Strøm / NRK

Loftås er likevel klar i sin sak når det gjelder hva de gjør med passinformasjonen vår.

– Denne infoen har kunden betrodd oss, og vi kan ikke dele den videre om det er det folk frykter, sier Loftås.

Han oppfordrer og kunder som har problemer med å identifisere seg ved å levere pass, om å ta kontakt med dem.