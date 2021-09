Har du hørt om den spesielle hytta ved foten til majestetiske Okstindan i Hemnes kommune på Helgeland?

Rabothytta, etter oppdageren Charles Rabot, har høstet priser og lovord siden den ble åpnet i august 2014.

Blant annet ble turisthytta, den 500 i rekken, kåret til DNTs fineste ubetjente turisthytte i 2020.

Agnieszka Skupniewska opplevde Rabothytta for første gang i år. Foto: Agnieszka Skupniewska.

Agnieszka Skupniewska (37) fra Stjørdal skjønner godt hvorfor. Hun har akkurat opplevd Rabothytta for første gang.

– Jeg SKAL tilbake. Jeg har allerede fortalt mannen min at det blir skitur der til våren, sier hun til NRK.

Skupniewska var på helgetur på Rabothytta med jobben. Turen innebar blant annet brevandring på Okstindbreen.

– Det kan ikke beskrives med ord. Det var helt fantastisk. Plutselig satt jeg der og gråt av naturen bak solbrillene.

Agnieszka Skupniewska på Okstindbreen Foto: @ agnette_no/Agnieszka Skupniewska

Hun kommer selv fra Polen.

– Et land hvor man ikke har mulighet til å oppleve sånn type natur. Sånne opplevelser betyr veldig mye.

– Rekordår

Den arkitekttegna Rabothytta er en DNT-hytte i Hemnes kommune i Nordland.

Hytta er tegnet av det norske selskapet Jarmund/Vigsnæs Arkitekter AS MNAL.

Selv om den ligger 1200 moh. og krever noen timers tråkking i bratt terreng, har den aldri blitt besøkt mer enn i år.

Styreleder i Hemnes Turistforening, Siv Bårdsen. Foto: Privat

Over 9000 mennesker har hittil tatt turen i 2021.

– Det er rekord, forteller styreleder i Hemnes Turistforening, Siv Bårdsen.

Hun tror mye av årsaken er at hytta i seg selv er en attraksjon.

– Selv om naturen – og utsikten – er magisk, er det noe med det uttrykket hytta får der, midt i naturen.

Og ja, hytta ligger litt langveis fra. Men ikke så langt. Du bruker 1,5 time på å gå dit.

– Og det er alle type folk som bruker hytta. Den har blitt et slags varemerke for regionen, sier Bårdsen.

Tror nordmenn har fått øynene opp

Dag Terje Klarp Solvang er generalsekretær i Den Norske Turistforening.

Generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang, tror nordmenn har fått øynene opp for opplevelser i eget land. Foto: Marius Dalseg Sætre / DNT

Han sier de ser at mange de som tok turen ut i fjor, også tok turen ut i år.

– Jeg tror mange har valgt vekk Norge i mange år, innleder han.

– Fordi de har hatt en oppfatning om at det å feriere i Norge er dyrt og dårlig. Og så måtte man besøke Norge i fjor, og mange fikk nok da øynene opp for hvilke fantastiske tilbud vi har her.

Solvang skal selv ta turen opp til hytta denne helga.

– Veldig mange nordmenn har nok hatt Rabothytta høyt oppe på en ønskeliste av turmål de vil besøke. Men så har de kanskje ikke fått det til å gå opp – før nå.

Videre sier Solvang at de ser en økning i besøkstall på flere hytter over hele landet, men at variasjonen er stor fra hytte til hytte. Økningen er på drøye seks prosent i juni og juli sammenlignet med samme måneder i 2020.

Utsikten fra Rabothytta Foto: @agnette_no

Andre unike turisthytter

Rabothytta er ikke den eneste spektakulære turisthytta i Norge.

Tåkeheimen ligger ved foten av Helgelandsbukken på vestsida av Svartisen. Nærmeste naboer er brearmene Litlebreen og Engenbreen. Hytta er Nord-Norges nest høyest beliggende turistforeningshytte (1073 moh.). Foto: Line Hårklau Kiellandbu i Bergsdalen har en imponerende utsikt og spektakulær beliggenhet. Utsynet mot Botnen, Fyksesund og Folgefonna gjør hytta til en Instagram-favoritt. Den vesle ubetjente hytta har fem sengeplasser, og er en av DNTs minste hytter. Foto: Tor-Erik Sande Skålabu er spektakulær der den troner sammen med søsterhytta Skålatårnet på fjelltoppen Skåla (1843 moh). Fra toppen får du fantastisk utsikt over bre-, fjell- og fjordlandskap. Foto: Sindre Heggebø Trollfjordhytta ligger spektakulært til ved Trollfjorden på Austvågøy i Vesterålen. Turen opp til hytta fra Austpollen eller fra brygga innerst i Trollfjorden er en stor opplevelse i seg selv. Her har du Vesterålen på sitt aller råeste. Foto: Marius Dalseg Sætre / DNT Fannaråkhytta i Jotunheimen er Norges høyest beliggende turisthytte på 2068 moh., med god utsikt til Hurrungane. Foto: Marius Dalseg Sætre / DNT Skåpet er en selvbetjent turistforeningshytte ulik alle andre. Det spektakulære hyttetunet, bestående av en hovedhytte og seks sovehytter, er innfallsporten til rutenettet i Frafjordheiene på sørsiden av Lysefjorden. Skåpet er også første eller sist Foto: Marius Dalseg Sætre / DNT

Rabothytta på Helgeland sto ferdig i 2014. Foto: @agnette_no

Rabothytta Foto: Steffan Sund Ekspandér faktaboks Ligger i Hemnes kommune på Helgeland

1200 meter over havet

30 sengeplasser

Del av Hemnes turistforening

Åpen hele året

Tegnet av de verdenskjente arkitektene Jarmund/Vigsnæs Arkitekter MNAL

Har fått navnet etter den franske geologen og turisten Charles Rabot som kartla områder på Helgeland på slutten av 1800-tallet Kilde: UT.no