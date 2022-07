«I min lille kommune, så har de faktisk tatt sommerferie, går det virkelig an???? Som pårørende er dette helt hårreisende»

I et innlegg på sosiale medier skriver Kari Eldby i Lødingen om det hun synes er uakseptabelt.

Psykiatrien i kommunen har rett og slett tatt sommerferie.

«Lar de syke mennesker klare seg selv fordi de vet at pårørende er der? Noe er riv ruskende galt i samfunnet vårt»

Sitter hjemme og blir dårligere

Eldby har 20 års erfaring som pårørende, og hun har også engasjert seg i Mental helse.

Hun opplever at psykiatritjenesten over hele landet er under press.

– Det som har skjedd er at psykiatritjenesten er veldig amputert, også her. De har lite folk og nå i sommer tok alle ferie samtidig. Og da sitter jo folk hjemme i sine egne hus og blir dårligere.

Stor pågang på hjelpetelefonene

NRK kjenner til at dette også skjer i andre kommuner.

I Rana kommune, som er en bykommune, har det som heter «Rask psykisk helsehjelp» tatt ferie, noe mange har reagert på i sosiale medier.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Rana kommune i løpet av helga.

Mental helse har døgnåpen hjelpetelefon og chat og opplyser at de har stor pågang i sommer.

– Vi får mange henvendelser nettopp om den tematikken med det offentlige tjenesteapparatet som er helt eller delvis stengt. Så vi kan si at dette dessverre ikke er enestående. Dette skjer veldig mange steder, sier Sigrid Ø. Mull i Mental Helse.

Hva sier folk som ringer inn?

– Nei, det kan være alt fra dyp fortvilelse til angst fordi man ikke får den hjelpa man normalt har. Det kan være savn av terapeuten eller frustrasjon og sinne over situasjonen.

Mull sier de har full respekt for at folk skal ha ferie, men at dette rammer veldig hardt.

– Vi vet også at noen har blitt tilbudt en samtalepartner i ferietida. Men at de takker nei til det fordi de ikke orker å legge sjela si på bordet for enda en ny person. Disse er gjerne svært såbare og kan oppleve seg litt som kasteballer i utgangspunktet.

To akuttinnleggelser på kort tid

Kari Eldby i Lødingen forteller at dattera hennes på denne korte tida i sommer har hatt to akuttinnleggelser på DPS. Hun mener det kan knyttes til at hun ikke får noen form for oppfølging.

– Det er ikke holdbart, man kan ikke stenge en tjeneste for syke mennesker, det går ikke an. Det er gjerne i helg, høytid og ferie at sykdommene slår mest ut. Det er forferdelig å se mennesker som er så syk som ikke får noe annet tilbud enn en akuttinnleggelse.

Eldby har forsøkt å få snakka med noen ansvarlige i Lødingen kommune, men sier hun ikke har nådd fram. Hun har også skrevet brev til kommunen, uten at hun har fått svar.

Fra: Kari Eldby Til: Lødingen kommune Sendt: 19. juli 2022 Emne: Psykiatritjenesten Min datter (......) er svært alvorlig psykisk syk, når tjenesten legges ned noen uker går det hardt utover hennes psyke og livskvalitet. Jeg stiller gjerne opp i møte for å diskutere dette. Hun kan ikke fortsette slik hun har det nå. Det blir det samme som at du ber en alvorlig kreftsyk pasient dra hjem alene å be dem ordne resten selv. Utdrag fra brevet til kommunen

Pårørende på vakt døgnet rundt

Ifølge Eldby er det mange flere enn hennes datter som rammes av at psykiatritjenesten tar ferie på sommeren. Hun mener det er veldig liten forståelse for sykdommer innenfor psykiatrien.

– For meg virker det jo sånn at det er meninga at de pårørende skal følge opp. Dattera mi er heldig som har meg. Men det er jo ikke alle som har noen, og de blir jo sittende for seg selv.

Hvordan oppleves det for deg å stå midt oppi dette?

– Det oppleves forferdelig tøft og du føler deg veldig alene. Du er på vakt hele tida, døgnet rundt. Du får ikke slappe av og ligger med telefonen hele tida.

Kommunedirektøren: – Forstår at det er vanskelig

Lødingen er en liten kommune med vanskelig økonomi og problemer med å få tak i kvalifiserte folk i stillingene. Det forklarer fungerende kommunedirektør Thomas Richard Schjelderup.

– Vi har noen avveininger vi må ta i forhold til personellet vårt også. Det er både sykdom og ferieavvikling. De som jobber der har også krav på å avvikle ferie, og da er det ikke noen vei utenom, forklarer han.

Og han legger til:

– Vi er tynt bemanna i utgangspunktet. Vi vet det ikke er heldig å stenge for noen uker, men det er det som er realiteten.

Han viser til at de har et akuttsamarbeid inn mot UNN Harstad som tar akutte hendelser

Det er ikke slik at dere prioriterer ned psykiatritjenesten i forhold til andre helsetilbud og tenker at de pårørende tar sikkert vare på sine?

– Nei, på ingen måte, det har ikke noe med det å gjøre. Det handler om at tjenesten i seg sjøl er sårbar og utsatt når den er så tynt bemanna.

Forstår kritikken fra pårørende

Schjelderup bekrefter at de har fått en henvendelse fra en pårørende, noe som ikke overrasker han.

– Vi har stengt ned en tjeneste og da må vi bare ta den kritikken som kommer.

Kan du gjøre noe nå?

– I utgangspunktet så er det vanskelig. Hvis vi hadde hatt mulighet til å bemanne tjenesten så hadde vi gjort det.

Så beskjeden er at man må klare seg sjøl hvis det ikke er veldig akutt?

– Nå er det dine ord, jeg vet ikke om jeg ville si det på den måten der, men det kan vel tolkes sånn.

