Fredag meldte Nordland politidistrikt at en sjåfør ved Granneset i Rana kommune hadde blitt stanset.

Grunnen var dårlig utsyn fra frontruten, og på bildet som patruljen tok som bevis, ser man hvorfor.

– Det viste seg at bilen hadde dårlig skrapet rute. Patruljen som stanset bilen sjekket utsynet, og det var for dårlig. Føreren bli anmeldt og førerkortet er midlertidig beslaglagt, sier operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Kenneth Magnussen.

Godtok beslaget

Føreren, som var en mann i 20-årene, godtok førerkortbeslaget på stedet.

Magnussen sier at de fleste er flink til å skrape is og snø av ruten, men at det alltid er noen som har det for travelt.

Spesielt på denne tiden er det flere som glemmer seg.

– Det er disse vi ønsker å få kontroll på så de får utbedret.

– Hva slags konsekvenser får dette?

– Hvis en sjåfør har utilstrekkelig utsyn, men vi ser at de har gjort et forsøk på utbedring, får de som regel et forelegg på 2750 kroner.

Men i mer graverende tilfeller, som ved denne, blir det hardere kost.

– Med svært dårlig utsyn blir det anmeldelse og førerkortet blir beslaglagt.

Ber folk ta seg tid

Oppfordringen fra politiet i tiden fremover er krystallklar, i motsetning til ruten til mannen som mistet lappen.

– Forbered dere på kjøringen, og bruk tid på å skrape ruten så dere får tilstrekkelig utsyn.

Om ikke, er det ikke bare lommeboken som kan få svi.

– Det vi ønsker å nå frem med er trygghet i trafikken, det er det som er viktigst.