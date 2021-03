Hendelsen skjedde i desember i fjor ved et lensmannskontor i Nordland.

Kvinnen hadde vært på skytebanen, men oppdaget ikke at det var en patron igjen i kammeret på våpenet sitt.

Våpenet ble etterpå pusset i en garasje på lensmannskontoret. Der ble det avfyrt et skudd som var nær å treffe en annen person.

– Prosjektilet gikk like forbi en annen polititjenesteperson som stod ved siden av og pusset sitt våpen, og traff veggen like ved, står det i påtalevedtaket fra Spesialenheten for politisaker.

Han ble truffet på leppen av fragmenter fra betong eller prosjektilet.

Mannen har senere forklart at skuddet «ikke gikk mange centimeter over armene hans».

Har etterforsket saken

Lensmannen ble varslet og skrev en anmeldelse og rapport samme dag. Anmeldelsen ble sendt til Spesialenheten allerede dagen etter.

De har også fått tilsendt overvåkningsbilder og gjort avhør av vitner.

Kvinnen trodde selv at våpenet var tomt. Hun erkjenner straffskyld og har vedtatt forelegget.

Maskinpistolen MP5 er et vanlig tjenestevåpen i politiet, ved siden av pistol. MP5-pistolen på bildet mangler magasin. Foto: Politiet

Må betale 18.000

Spesialenheten mener kvinnen har opptrådt uaktsomt med skytevåpen og at det var fare for andres liv og helse.

De mener hun har gjort to feil. Hun sjekket ikke våpenet godt nok etter skyteøvelsen og hadde våpenet rettet mot kollegaen.

Hun er derfor ilagt et forelegg på 18.000 kroner. Våpenet ble i etterkant beslaglagt. Dette er nå opphevet

Spesialenheten mener samtidig kontrollrutinene for tømming av våpen har sviktet og ber politimesteren i Nordland gå gjennom disse.