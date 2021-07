SISTE: Nordlandssykehuset opplyser at en person er alvorlig skadd, men stabil etter hendelsen. – Personen følges opp for videre utredning og behandling, sier kommunikasjonsrådgiver Ida Kristin Dølmo til NRK.

En person er påkjørt av en buss i Bodø, gamle riksvei. – Skal være snakk om bruddskader. Nødetater er på vei, melder politiet på Twitter.

Påkjørselen fremstår som en alvorlig ulykke, melder politiet videre.

Veien vil bli sperret fra krysset Gamle riksvei/Hålogalandsgata og mot Tennisveien. Bruk alternative veier, oppfordrer politiet.

De melder videre følgende ved 19.15-tiden:

– Busselskap er på plass med representant som tar hånd om passasjerer. Uklart hvor mange passasjerer det var i bussen. Når det gjelder skader på fornærmede, vet vi ikke mer enn at vedkommende visstnok skal ha fått begge ben overkjørt.

En person er skadet, men bevisst. Tas med av ambulanse til Nordlandssykehuset.

– Vi har flere politipatruljer på stedet, som jobber for å få oversikt over hva som har skjedd. Per nå er dette uklart. Også flere passasjerer har vært vitne til ulykken, som vi forsøker å avhøre.