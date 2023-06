Ordføreren av Ranas vennskapsby vervet seg til krigen i Ukraina

I høst valgte flere norske kommuner å avslutte sine avtaler med russiske vennskapsbyer med umiddelbar virkning.

Rana var blant kommunene som ikke ønsket å avslutte samarbeidet i håp om et varmere samarbeidsklima etter krigen.

Nå har imidlertid ordføreren av Mo i Rana sin vennskapsby Petrozavodsk, Vladimir Lyubarsky, vervet seg til Akhmat-bataljonen.

Akhmat-bataljonen er særlig beryktet for sine krigsforbrytelser i Ukraina, deriblant drap av sivile, tortur og voldtekt.

– Han legger ut bilder av våpen og er formelt sett en kollega av ordfører i en nordnorsk by som jeg bor i.

Det sier Mykyta Konovalov, som er styreleder i Den ukrainske foreningen i Rana kommune.

Foto: Ola Helness / NRK

– Problematisk

– Jeg mener at det er litt problematisk at Mo i Rana kan bli assosiert med byen hvor ordføreren støtter brudd på menneskerettigheter.

Mykyta Konovalov mener det er viktig å vise solidaritet til Ukraina, og at man må huske at det er Putins krig, ikke den gemene russers.

– Hvis man antar at den vanlige russer er imot krigen og styringsmaktenes politikk, er det ganske viktig at man viser solidaritet med grasroten i Russland.

10. november vedtok et enstemmig kommunestyret i Rana kommune og fryse, mot å avslutte vennskapsavtalen med Petrozavodsk.

– Jeg mener at det var et ganske uheldig signal da. Men det som har skjedd den siste uken er enda mer spesielt, fordi det er en person som åpenbart støtter krigen, sier Konovalov.

Innbyggerne i Mo i Rana har derimot litt ulike meninger om hva kommunen bør gjøre knyttet til vennskapet med byen Petrozavodsk.

– Jeg mener at man bør vurdere vennskapet. Vi som folk bør vise solidaritet med ukrainerne og bryte vennskapet, sier Kari Westgård Nodland Foto: Tonje Vonstad / Tonje Vonstad – Kanskje de trenger en vennskapsby mer enn noen gang? Selv om min første tanke er «bryt alt», sier Linda Elisabeth Hansen. – Vi må bare boikotte Russland totalt. Det er krigsforbrytelser de driver med, sier Einar Varem. – Jeg synes ikke det er så lurt å være venner med dem når de er i krig. Kanskje vi bør vente litt og se hva som skjer, sier Eyerusalem Tesfay (8)

Bør bryte vennskapet

Ordføreren i Rana kommune, Geir Waage (Ap) mener at vennskapsavtalen bør brytes og ser alvorlig på utviklingen.

– Det har kommet opp en ny situasjon her og da er det slik at vi følger situasjonen og det som skjer i Ukraina nøye, og så vil det være opp til kommunestyremøte i oktober.

Ordfører i Rana kommune, Geir Waage (Ap) Foto: Frank Nygård / NRK

Waage forteller videre at Rana ikke har hatt møtevirksomhet med Petrozavodsk på politisk eller administrativt nivå på mange år.

Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, Berit Lindeman, mener Rana bør trekke seg fra avtalen og det allerede nå.

– Nå er det naturlig å avslutte disse avtalene. Alle mulighetene vi har for å gjøre en markering av avsky mot krigen, er nødvendig.

Berit Lindeman, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Jeg forstår at det er prosesser i kommunen, men det bør ikke være en stor avgjørelse for kommunen å trekke seg for avtalen.

Lindeman forteller at Akhmat-bataljonen er ansvarlig for de aller groveste krigsforbrytelsene i Ukraina.

– Det er en forkastelig gruppering og det er klart at Rana ikke kan se seg kjent med å engang ha et vennskapsforhold på is. Nå må de trekke seg fra avtalen.

Bård Ludvig Thorheim (H) mener i likhet med Lindman at situasjonen er alvorlig og at Rana må reagere tydelig ovenfor vennskapsbyen og stå opp for demokratiske verdier.

Bård Ludvig Thorheim, Stortingsrepresentant for Høyre. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det er viktig å reagere med en gang. Når vedtaket kommer er kanskje ikke så viktig, men det blir passivt å vente med alt til høsten.

Thorheim mener kommunen kan ty til flere metoder, om de så ikke fatter vedtak før ferien.

– Man kan skrive et protestbrev, og uttale seg ovenfor den russiske kommunen, slik at budskapet virkelig blir hørt av styresmaktene og folk som bor der.

Vil ikke assosieres med Lyubarsky

– Det er noe vi i Rana ikke må assosieres med.

Det sier kommunestyrerepresentant i Rana, Alf Helge Strumfors (R). Han mener tiden er inne for å avslutte samarbeidet.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Hvis det noensinne skal være en tid må det kanskje være nå.

Strumfors stemte for å fryse avtalen i november. Han mener det var riktig avgjørelse den gang, men har nå endret standpunkt i saken.

– Det er Petrozavodsk sin Geir Morten Waage for å si det sånn. Og det gir en helt annen symbolvirkning enn om noen andre hadde gjort det. Ordføreren i Petrozavodsk er deres offisielle representant utad, også ovenfor Rana så derfor mener jeg at det sannsynligvis vil være rett å bryte avtalen nå.

Russisk gatenavn i Rana

I 2020 vedtok Rana kommunestyret å kalle opp Brennåsen etter vennskapsbyen sin. Petrozavodskveien, ble foreslått som et av de nye veinavnene.

Språkrådet hadde ingen innvendinger til navneforslaget og dermed lå det an til at Petrozavodskveien ble Ranas nyste veinavn.

Men arbeidet med veinavnet har foreløpig ikke blitt realisert andre steder enn på nett.

Foto: Gule sider / Skjermbildet

– Dere har også vedtatt at en vei skal oppkalles etter Petrozavodsk. Skal dere se på det også på nytt?

– Det er i tilfelle noe som kommunestyret må ta stilling til, sier Geir Waage.

Alf Helge Strumfors (R) mener saken om veinavnet kan vente til første kommunestyret i oktober.

– Jeg er litt skeptisk til å ta ting som åpenbart bare har en symbolverdi. Jeg vil nok si at det er mye viktigere å få markert noe ovenfor de offisielle politiske representanter for Petrozavodsk, enn å skifte et veinavn oppe på Brennåsen.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med administrasjonen i Petrozavodsk og Vladimir Lyubarsky, men har så langt ikke lyktes å få noen kommentar.