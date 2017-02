Opprettholder løslatelse av mann som er siktet for fem voldtekter

Det bekrefter politiadvokat Charlotte Ringkjøb overfor NRK.

– Lagmannsretten mener at de ikke vil være forholdsmessig å holde mannen i varetekt i åtte nye uker, sier Ringkjøb.

Hun sier samtidig at politiet er uenig i avgjørelsen, men at de ikke vil anke videre til Høyesterett.

Mannen har sagt at han skal holde en viss avstand til Tysfjord samfunnet. Dersom han bryter dette – eller besøksforbudet han har fått – vil retten ta en ny vurdering.

– Etterforskningen i denne konkrete saken er tilnærmet ferdigstilt. Men vi frykter fremdeles at det er flere fornærmede. Vi oppfordrer alle som har informasjon i tilknytning til denne saken om å ta kontakt med politiet, sier Ringkjøb.

Hun sier videre at det fremdeles gjenstår mye arbeid i Tysfjord-komplekset overordnet sett.

Anket, men fikk ikke medhold

Det var 6. desember i fjor at mannen fra Tysfjord ble pågrepet av politiet og siktet for fem voldtekter, samt to tilfeller hvor han skal ha utnyttet stilling, tillits- eller avhengighetsforhold.

Han ble påfølgende dag varetektsfengslet i fire uker, og 5. januar 2017 ble det avsagt kjennelse for at varetektsfengslingen skulle forlenges med ytterligere fire uker.

Politiet mente det forelå bevisforspillelsesfare i saken, og at en løslatelse kunne støte allmennhetens rettsfølelse. De ønsket han derfor varetektsfengslet i åtte nye uker, men fikk ikke medhold i Salten tingrett, som bestemte at han skulle løslates.

Politiet anket avgjørelsen, men fikk altså ikke medhold i lagmannsretten.

Bakgrunnen: Tingretten setter fri mann siktet for fem voldtekter

Omfattende etterforskning

Politiet har siden saken kom opp i juni 2016 hatt en omfattende etterforskning. Under etterforskningen så politiet et mønster i overgrepene som førte til gjenopptakelsen av to saker som ble henlagt i henholdsvis 2010 og 2013.

Deler av siktelsen mot mannen baserer seg på at han skal ha misbrukt sin stilling eller et avhengighetsforhold til å skaffe seg seksuell omgang.

Den yngste var under 14 år gammel da hun skal ha blitt utsatt for overgrep, mens den eldste fornærmede er i dag 81 år gammel.

Uenig i siktelsen

Mannens forsvarer, Tarjei Ræder Breivoll, sier til NRK at hans klient er fornøyd med at lagmannsretten opprettholder tingrettens kjennelse.

– Det har blitt fastslått nå i to rettsinstanser. For han er det åpenbart at det ikke er grunnlag for å holde han fengslet, sier Breivoll.

– Hvordan har saken vært for din klient?

– Fengslingen har selvsagt vært belastende for han, sier Breivoll.

Mannen mener seg ikke skyldig for det han er tiltalt for.