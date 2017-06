Omfattende skader i bunnen

Hurtigbåten «Lovundjenta» gikk på grunn på Bjørn i Dønna mandag morgen, og hadde to passasjerer, i tillegg til to i mannskapet, om bord. Ingen kom til skade i uhellet. – Båten har nok nokså omfattende skader i bunnen, sier Svein Erik Fjellgaard i Lovund Skyss AS til Helgelands Blad.