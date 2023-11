• Seks av ti nyutdannede politifolk fra 2023-kullet står uten jobb, og to av disse er i arbeidstrening hos Nordland politidistrikt gjennom NAV.

• Leder for Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, mener det er håpløst at man har utdannet så mange politifolk når de må ty til Nav for å få jobb.

• Politidistrikt landet over har nesten 400 færre stillinger nå enn i januar, og Skatvold tror at nedbemanningen vil fortsette.

• Politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt har tidligere sagt at man må forvente en ytterligere nedgang i budsjettet for 2024, og at de jobber med en plan for å ta ned antall stillinger i politidistriktet med inntil 50 stillinger til neste år.

• Fremskrittspartiet ønsker å prioritere politiet i statsbudsjettet for 2024 med en milliard kroner.

• Skatvold frykter at den nåværende utviklingen kan gå ytterliggere utover etterforskningen, og at tilliten til politiet skal stå på spill.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.