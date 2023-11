Send inn ditt forslag her.

Prisen Årets Nordlending går til noen som har gjort noe ekstraordinært i løpet av året som har gått.

Og tradisjonen tro inviteres nå folket til å bidra i prosessen for å finne gode kandidater.

Årets jury består av distriktsredaktør Vibeke Madsen i NRK Nordland, statsforvalter Tom Cato Karlsen, musiker og tidligere Musikkfestuke-direktør Gro Bergrabb, og Cathrine Skogheim, konstituert sjefredaktør og daglig leder i Avisa Nordland.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen er nytt medlem av juryen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Den største utfordringen blir nok ikke å finne gode kandidater til Årets Nordlending, men å finne den ene blant mange. Man vet godt at dette er en kåring som vekker stort engasjement, og det blir spennende å se forslagene til hvem juryen bør vurdere, sier Tom Cato Karlsen.

Husk fristen

Avisa Nordland startet med kåringen i 2002, og i 2009 kom NRK Nordland med på laget.

– Årets Nordlending er en breddepris som skal løfte frem mennesker som har vært med å prege året som har gått, og som har gjort en innsats som det legges merke til i samfunnet. Som jury er vi avhengige av innspill og begrunnelser på gode kandidater fra hele vårt langstrakte fylke. I fjor fikk vi inn over 350 forslag da vi ba om hjelp til å finne Årets Nordlending. Vi håper på minst like stort engasjement i år, sier Vibeke Madsen i NRK Nordland.

Da fjorårets vinner skulle kåres kom det inn over 4600 stemmer.

De fleste av stemmene gikk til Glimt-supporterne, som ble kåret til vinner.

Fristen for å nominere kandidater denne gang er 13. november kl. 12.00.

– Vi gleder oss veldig til å se hvilke kandidater som kommer inn. Det er alltid en vanskelig prosess å velge ut de ti som til slutt blir kandidater, og vi håper vi får inn mange gode forslag, slik at jobben blir vanskelig også i år, sier Cathrine Skogheim i Avisa Nordland.

Send inn ditt forslag

Statuttene til prisen lyder slik:

«Årets Nordlending har gjennom personlig innsats det siste året bidratt til trivsel og utvikling for nordlendingene og/eller framstått som eksempel på nordlendingenes skaperkraft og stå-på-vilje.

Årets Nordlending kåres av en jury nedsatt av NRK Nordland og Avisa Nordland, etter en bred høring blant Nordlands befolkning.»

Bodø/Glimt vant først i 2020. Året etter vant trener Kjetil Knutsen, mens supporterne vant i 2022. Bør det bli en Glimt-vinner også i år mener du? Foto: Emil Harjo Indsetviken / NRK

Juryen er på jakt etter kandidater i alle funksjoner – fra hverdagsheltene i lokalsamfunnet til dem som har gjort noe som har bidratt til å skape stolthet eller bygge identitet for fylket, det være seg næring, sport eller kultur.

– I en tid med krig, konflikt, dyrtid og usikkerhet, er det på mange måter godt å lete etter de blant oss som har bidratt til trivsel og utvikling, og fremstått som gode eksempler for oss alle, sier statsforvalter Karlsen.

Vibeke Madsen ser fram til å gå gjennom forslagene.

– Det er utrolig givende og artig å få være med å vise frem variasjonen av mennesker og kraft som finnes i fylket vårt. Vi pleier å si at frivillighet og dugnadsinnsats ligger i bunn for denne prisen, men alle som har vist skaperkraft og stå på-vilje eller bidratt til trivsel for nordlendingene, kan være aktuelle kandidater. Jeg gleder meg allerede til å gå igjennom forslagene som kommer inn, sier hun.

Distriktsredaktør Vibeke Madsen i NRK Nordland. NRK har vært med på kåringen siden 2009. Foto: Hans Trygve Holm

Juryen skal finne fram til ti kandidater. Når den endelige lista er klar vil publikum få anledning til å gi sine stemmer. De ti kandidatene skal også presenteres i Avisa Nordland og NRK Nordland.

Årets Nordlending 2022 kåres like før jul.

I fjor vant Glimt-supporterne prisen. Mens trener Kjetil Knutsen og laget Bodø/Glimt vant de to årene før det igjen. Hvem bør vinne i år?

Forslag kan sendes inn her eller på e-post til nordlending@an.no.

Tidligere vinner av Årets Nordlending Ekspander/minimer faktaboks 2002: Ulf Larsstuvold 2003: Øystein Gåre 2004: Odd Eriksen 2005: Amanda Hegge Jensen 2006: Rognankompaniet 2007: Shirley Bottolfsen 2008: Malin Arntsen 2009: Runar Berg 2010: Hans Edgar Furfjord 2011: Geir Arne Johannesen 2012: Halvdan Sivertsen 2013: Knut-Eirik Dybdahl 2014: Erlend Elias Bragstad 2015: Sverre Håkon Evju 2016: Marion Anne Knutsen 2017: Marcus og Martinus Gunnarsen 2018: Erik Plener 2019: Ramona Lind 2020: Bodø/Glimt 2021: Kjetil Knutsen 2022: Glimt-supporterne