NRK med nysatsing i nord – etablerer 15 nye teknologi-arbeidsplasser i Bodø

I første omgang skal det ansettes 15 nye medarbeidere, med mulighet for ytterligere vekst på sikt. De ansatte i Bodø vil samlokaliseres med NRK Nordland, og vil høre til i Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen i NRK.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier det er viktig at NRK styrker sin tilstedeværelse i distriktene.

– NRK skal kjenne Norge best, og vi skal speile hele befolkningen i journalistikken og programmene vi lager. Da må også organisasjonen vår være spredt i landet. Fysisk nærhet til folk er et konkurransefortrinn som vi ønsker å utnytte enda bedre, sier Eriksen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

Skal jobbe med publikumsprodukter

Medarbeiderne i Bodø blir en del av produkt- og teknologiutviklingsmiljøet som til vanlig holder til i Oslo. Miljøet designer og utvikler, forvalter og drifter publikumsprodukter som NRK TV, NRK Radio, NRK Super, YR og NRK.no.

Allerede nå starter jakten på utviklere og en leder for etableringen av teamet i Bodø.

– Vi håper å rekruttere flinke folk som allerede bor i Bodø, bodøværinger som vil flytte hjem igjen og andre som søker spennende oppgaver og nye utfordringer ved å flytte på seg, sier teknologidirektør Heidrun Reisæter.

Distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK Nordland. Foto: MALIN NYGÅRD SOLBERG / NRK

NRKs distriktskontor i Bodø huser i dag rundt 40 ansatte. Distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen er naturligvis godt fornøyd med at NRK styrker sin satsing i Bodø.

– Jeg er sikker på at både teknologiutviklerne og våre journalister kan dra veksler på hverandre og at vi får til et godt samarbeid.

NRK Nordland holder til i moderne redaksjonslokaler midt i Bodø sentrum i bygget kjent som Bodø 360. Foto: Ola Helness / NRK

Også Skatteetaten satser i Bodø

Samtidig lyser også Skatteetaten ut sju nye stillinger til sitt avdelingskontor i Bodø. Også dette er ansatte som skal jobbe med teknologiutvikling.

På kort tid tilfører det altså Bodø nær 25 nye høykompetanse-arbeidsplasser.

– Å skape spennende, framtidsretta arbeidsplasser er noe av det aller viktigste vi kan gjøre når vi bygger en by for framtida, sier ordfører Ida Pinnerød (Ap)

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) roser NRK for å ha valgt Bodø. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Pinnerød roser NRK for å ha valgt Bodø i konkurranse med andre og større norske byer.

– Jeg mener det er klokt at de velger å bygge opp dette kunnskapsmiljøet akkurat her, både fordi vi har mange dyktige folk som vil kunne gjøre en god jobb, men også fordi det styrker NRK som et mediehus som er til stede også rundt om i landet.

– Ikke tilfeldig at Bodø ble valgt

Direktør i Distriktsdivisjonen, Marius Lillelien, sier det ikke er tilfeldig at nettopp Bodø ble valgt.

– Bodø er en by i sterk vekst og utvikling og NRK Nordland er et av de mest nyskapende redaksjonelle miljøene i hele NRK når det gjelder å teste ny teknologi for å nå enda bedre ut til folk. Så selv om det nye utviklermiljøet ikke skal jobbe direkte opp mot det innholdet NRK Nordland lager i det daglige er vi sikre på dette blir en veldig god match, sier Marius Lillelien.