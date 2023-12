Norwegian reagerer på Konkurransetilsynets nei til Widerøe-kjøp: – Sterkt uenig

Norwegian ønsker å kjøpe Widerøe, men har fått et foreløpig nei fra Konkurransetilsynet.

Det reagerer de nå sterkt på, skriver selskapet i en børsmelding.

– Norwegian er sterkt uenig i Konkurransetilsynet foreløpige vurdering, og har i dag levert et grundig tilsvar. Norwegian er også skuffet over at majoriteten av dokumentasjonen som er gitt til tilsynet, både skriftlig og under møter, ikke er blitt tatt i betraktning.

Det var E24 som først meldte om nyheten.

Konkurransetilsynet har så langt vurdert at oppkjøpet vil gjøre Norwegian for store sammenlignet med konkurrentene.

Det var i sommer at Norwegian Group la 1,1 milliarder kroner på bordet for å kjøpe Widerøe. Widerøe skal beholde merkevaren og hovedkontoret skal ligge i Bodø.

Men Konkurransetilsynet må godkjenne oppkjøpet før det kan bli en realitet.