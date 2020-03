Norske jagerfly F-35 på sitt første Nato-oppdrag ble filmet av Russland og delt på YouTube

Luftforsvarets nyeste og hittil mest avansert jagerflyflåte heter F-35, og lørdag morgen var de for første gang på et offisielt Nato-oppdrag.

Oppdraget var å identifisere russiske fly som ble fanget opp lørdag morgen av kontrollstasjon CRC Sørreisa i Nord-Troms.

Det norske luftforsvaret dokumenterte de russiske flyene på vanlig måte. Det samme gjorde russerne.

Men i tillegg til å filme, la de det hele ut på Youtube.

Saken ble først omtalt av Teknisk Ukeblad.

De russiske flyene gikk ikke inn i norsk luftrom, og oppholdte seg kun i internasjonalt luftrom.

– Vil vise at de følger med

– Det er ikke uvanlig at fly filmer hverandre. Vi tar rutinemessige bilder av dem, og det samme gjør de av oss. Det er profesjonell opptreden fra begge parter, sier Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter.

– Men det er ikke like rutinemessig å dele bildene på YouTube.

Han tror ikke det er tilfeldig at de har lagt ut videoen på nettet.

– De har sikkert en agenda, men jeg vil ikke anta så mye. De vil nok vise at de ser oss, og at de er i stand til å fly helt fra Kolahalvøya til den sørlige delen av De britiske øyer, sier Stordal.

Generalmajor Tonje Skinnarland er sjef for Luftforsvaret. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Han sier at Russland ofte deler videoer om egen militære kapasitet.

Tonje Skinnarland er sjef for Luftforsvaret, og forsikrer om at patruljeringen av luftrommene foregår svært ryddig.

– Man er høflige og vinker, sier hun til TU.

Pressetalsmann Stordal forklarer at Luftforsvaret følger med på radartjenesten som oppdager de russiske flyene.

Hvis de kommer nærme nok, sendes norske fly ut for å vise tilstedeværelse.

Videoen, som varer i 2,27 minutter, ble lagt ut på Youtube-kanalen til det russiske forsvarsdepartementet.

Den går under tittelen som ifølge Google Translate blir «Tu-142 mannskaper fullførte flyoppgaver over vannene i Arktis og Atlanterhavet».

Major Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Johannes Børstad / NRK

Godt fornøyd med Luftforsvarets tilstedeværelse

På lørdag fløy russerne helt til sørspissen av Storbritannia.

Luftforsvaret hadde forventet ekstra aktivitet fra Russlands side i anledning NATO-operasjonen hvor F-35 partjulerte Islands luftrom.

Island har ikke sitt eget luftforsvar, og derfor bytter allierte på å overvåke luftrommet. Norges oppdrag varer i tre uker fra 29. februar, opplyser Forsvaret.

Nå har det norske luftforsvaret beredskap på Island, på Ørlandet i Trøndelag, og i Bodø. Det betyr at de kan løse oppdrag på tre plasser samtidig.

– Dette er vi godt fornøyde med. Vi kan være til stede der vi ser det nødvendig både for Norge og Nato – samtidig, sier Stordal.

F-35 kampfly utstilt Rygge flystasjon. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Økt aktivitet fra Russland de siste årene

Russland har økt aktiviteten de siste årene. I 2018 var det ekstra stor økning på grunn av Nato-øvelsen Trident Juncture, og siden har de holdt aktiviteten relativt høyt.

Det vises blant annet i tallene Forsvaret har offentliggjort om antall «scrambles».

En scramble er utrykning med Nato, QRA fra Bodø, og er en måte å kvantifisere aktivitetsnivået på, opplyser Stordal.

QRA står for Quick Reaction Alert, og er betegnelsen på når norske kampfly ryker ut på oppdrag fra Nato for å identifisere ukjente fly i norsk luftrom.

I 2019 var det 38 scrambles som identifiserte 83 fly.

I 2018 var aktiviteten spesielt høy på grunn av Trident Juncture, og da var det 57 scrambles med 100 fly.

I løpet av 2020 har det til i dag vært åtte scrambles og 20 identifiserte fly, opplyser Stordal.

– Som nevnt har det vært en økning fra russisk side de siste årene. Hvordan resten av 2020 blir er vanskelig å si noe om, men siden det er såpass mange fly hittil, er det ingenting som tyder på at tallene går ned. Vi følger med, og gjør opp tallene på slutten av året, sier han.

I en artikkel på Forsvaret.no, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter:

– Jeg er glad for at F-35 nå bidrar til situasjonsforståelse og tilstedeværelse i våre nærområder. Kampflyene våre kan nå ivareta beredskap både på Island og her hjemme.