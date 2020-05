Innerst i Inndyrsvågen i Gildeskål i Nordland hekker makrellterna sammen med andre sjøfugler på et skjær.

Like ved har Inndyr båtforening satt opp en fugleskremmer for å unngå at fuglene skiter ned båtene som ligger i havna.

Det reagerer Norsk Ornitologisk Forening (NOF) sterkt på. De mener at dragen ødelegger hekkesesongen til fuglene.

Naturvernrådgiver Martin Eggen i NOF. Foto: Jon Olav Larsen

– Uansett hvor dyre båter man velger å ha, er det helt uakseptabelt å både aktivt og passivt fortrenge fuglene vi deler kysten med, sier Martin Eggen i NOF.

Ifølge Artsdatabanken er makrellternen sterkt truet. Det vil si at arten har høy risiko for å dø ut i Norge hvis de rådende forholdene fortsetter.

– Dette er arter man må ta spesielle hensyn til, slik at tilbakegangen kan stanses eller aller helst snus.

Hekkesesongen er tiden fra fugler bygger reir, legger egg og ruger, til de fôrer opp ungene sine.

– Mennesker har alltid tatt hensyn og vernet om trekk- og sjøfuglene som kommer inn til kysten for å hekke, sier Eggen.

Her er to makrellterner i området ved fugleskremmeren i Gildeskål. Foto: Norsk Ornitologisk Forening

Foreningen mener det må settes en klar grense mellom forebyggende tiltak før hekkesesongen på private boliger og grunn, og utmark som nes, skjær og holmer.

Vil anmelde saken

Slik beskriver NOF det som skjer i havna på Inndyr:

«Tjelden som kom tilbake til hekkeplassene for en stund siden sitter forskremt nede i tanget. Et par fiskemåker våget seg til å lande et øyeblikk i andre enden. Over dem svever et stygt fugleskremsel. Snart kommer ternene tilbake etter å ha fløyet halve jordkloden rundt for å hekke nettopp her på skjæret.»

Nå vil de anmelde båtforeningen hvis ikke dragen fjernes.

Leder for Sør-Salten lokallag, Marianne H. Skogsholm mener det må være mulig å finne en løsning som fungerer for både fugler og båteiere.

– Legger man vilje og innsats til er det mulig å finne en løsning som på sikt kan tilfredsstille begge parter. Sjøfugler skal man verne, ikke fjerne.

Marianne H. Skogsholm, leder for Sør-Salten lokallag i NOF. Foto: Privat

Skogsholm oppfordrer kommunen og båtforeninga til å undersøke prosjekter lengre sør i landet med kunstige hekkeplattformer for fugler.

Eggen og Skogsholm mener det ville vært naturlig å sette opp dragen inne i havna hvis målet var å beskytte båtene.

– Har fått tillatelse

Inndyr båtforening sier til NRK at de har fått klarsignal til å sette opp fugleskremmeren hos både Gildeskål kommune og Fylkesmannen i Nordland.

Leder Monica Torbergsen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Seksjonsleder for klima- og miljøavdelingen hos Fylkesmannen, Tore Vatne, bekrefter at de ble kontaktet av båtforeningen.

– Det er et vanskelig spørsmål om dette er lov eller ikke. Derfor kontaktet vi en jurist i Miljødirektoratet, som undersøkte lovverket nærmere. De konkluderte med at det var greit, så lenge fugleskremmeren ble satt opp før fuglene hekker.

Vatne vil ikke nødvendigvis anbefale andre å gjøre det samme.

– Men her var spørsmålet hva som er lov og ikke lov, og da kontaktet vi rette instans for å få svar på det, sier han.

– Hva tenker du om at NOF vil anmelde båtforeningen?

– Det er jo greit å gå en runde på hvor langt man kan gå for å hindre hekking i et område. Men vi må nesten regne med at Miljødirektoratet har kontroll på Naturmangfoldsloven.

Han vil ikke si at fugleskremmeren nødvendigvis ødelegger et hekkeområde, men gjør at fuglene må velge seg et annet område i stedet.

Inndyr båtforening sier til NRK at de har fått klarsignal til å sette opp fugleskremmeren hos både Gildeskål kommune og Fylkesmannen i Nordland. Foto: Norsk Ornitologisk Forening

– Men jeg forstår at dette er ei problemstilling som ornitologene er opptatte av, og vi trenger vaktbikkjer som passer på. Vi skal ikke drive med unødvendig skremming. Et annet spørsmål er om disse fugleskremmerne egentlig har så stor effekt som dem som setter de opp håper på, sier Vatne.

Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening mener Fylkesmannen har misforstått sakskomplekset, og må rydde opp.

– Regjeringen jobber med en handlingsplan for å berge sjøfugler i fritt fall, da kan ikke Fylkesmannen si at det er greit å ødelegge sjøfuglkolonier.