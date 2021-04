Bergenskommisjonens tre forslag a, B og C med skandinavisk kors i blått og hvitt og rødt, hvitt og blått med den norske løve. Kommisjonen hadde bestemt seg for at bare alternativ B skulle være med i avstemningen, selv om komiteen i utgangspunktet hadde foreslått alternativ C.

Foto: Illustrasjon fra: http://antipodescafe.org/norgesflagg / Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens.