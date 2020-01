I begynnelsen av desember bikket verdien av norsk sjømateksport den magiske grensa på 100 milliarder kroner.

Da året var omme hadde summen økt med 7,2 milliarder. Det viser ferske tall fra Norges sjømatråd.

Det betyr at fjoråret ble et rekordår. Til sammen solgte Norge fisk og andre sjømatprodukter til utlandet for 107,3 milliarder kroner.

Av dette står laksen for 72,5 milliarder eller 68 prosent.

Og laksefesten vil fortsette inn i det nye året, skal vi tro sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. Han spår at rekorden blir slått allerede i år.

– Vi ser at folk generelt spiser mye laks, og er villige til å bruke mer penger på laksen, sier han.

Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd spår at laksefesten vil fortsette inn i 2020 med nye rekorder. Foto: Marius Fiskum

Oppdrettsanleggene produserer mer

Hovedårsaken til at Norge tjente mer penger på laksen i fjor var at det ble produsert mer fisk i oppdrettsanleggene.

Eksportørene fikk også hjelp av en rekordsvak krone. I tillegg holder laksen en god pris, sier Aandahl.

– Vi ser også at alternative proteinkilder som kylling og svin samt annen sjømat generelt har blitt dyrere i forhold til laks. Det har gjort prisforskjellene mindre.

EU er det største markedet for norsk laks. I fjor solgte Norge 944 000 tonn laks hit.

Til sammenlikning kjøpte Asia 213 000 tonn laks, men det er her salget av laks øker mest.

Her bor også over 60 prosent av verdens befolkning og i flere land er levestandarden i ferd med å bedres.

Størst vekst i Asia

– Ser vi på regioner er det imidlertid i Asia vi har sett den største veksten de siste årene. Høyst sannsynlig vil videre vekst i asiatiske land bidra sterkt til fortsettelsen på lakseeventyret i tiden fremover, mener Aandahl.

Han peker på at gunstig valuta, generell vekst i etterspørselen og bedre markedsadgang til blant annet til Kina forklarer økningen.

– I Asia har vi hatt en eksportvekst på hele 19 prosent i 2019, og spesielt god har veksten vært i Kina, Japan, Thailand, sør- Korea og Israel, sier Aandahl.

– Oppdrettslaks viktig

Da den magiske grensa lå an til å bli passert i desember 2019, var fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) svært fornøyd.

Eksport av oppdrettslaks står for rundt 2/3 av inntektene, og Nesvik mener veksten viser viktigheten av den norske sjømatproduksjonen.

– Det er dette som betaler velferden vår i fremtiden og den er bærekraftig, sa han til NRK.