Nordmenn skadd etter jordskjelv

En norsk mann ble alvorlig skadd i jordskjelvet på øya Kos natt til fredag og blir nå fløyet til sykehus for behandling, melder UD. – Vi har også fått meldinger om at et mindre antall nordmenn skal ha moderate og lettere skader, og vi jobber videre med å få mer informasjon om disse og kartlegge eventuelle behov for bistand, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl til NTB.