Lagde reklamefilm med fergesamband de beskyldes for å ha ødelagt tilbudet på

«Denne filmen er i en serie på tre filmer. Den første filmen viser en dame i en samfunnskritisk jobb, og som er avhengig av kollektivtransporten. Den viser en dame som jobber i helsevesenet, og som går av ved sykehuset. Både sjåførene på bussene våre, samt helsevesenet fortjener en stor takk for sin innsats.

Film to – et barnebarn drar over med ferge for å levere mat til sin bestemor som er i risikogruppe for smitte. Samme budskap, vi vil takke alle nordlendinger, og fergemannskap som står i helt avgjørende samfunnskritiske jobber.

Det kommer en film til som slippes senere i dag, med både buss og ferge. En takk til mannskapene som opererer busser og båter og ferger for Nordland fylkeskommune, og som holder hjulene i gang.

Bakgrunnen for filmene er så enkelt som å si takk til de reisende, og ikke minst til mannskapene som står på i den verste krisen vi har opplevd i Norge siden andre verdenskrig.

Målet med kampanjen er å styrke forståelse for at kollektivtilbudet utgjøre en viktig rolle i samfunnet, både til vanlig, men særlig i krisetider. Da er det viktig for oss å få frem at det har vært viktig å opprettholde tilbudet, selv i krevende tider, med inntektstap, smittevernhensyn og beredskapsfunksjon.

For produksjonen av filmen er det brukt 80.000 kroner.

Videoen brukes av Reis Nordland (som er merkevaren for ruteopplysningen til Nordland fylkeskommune) på sosiale medier og som annonser på nettsteder som viser video.

Valget av Kjerringøy ble gjort av praktiske årsaker. Reklamebyrået som har laget filmen har tilholdssted i Bodø, og for å ikke bruke for mye tid på forflytning ble nærmeste samband valgt. Kjerringøy er heller ikke fokuset. Dette er en, etter vår mening, blitt en veldig fin liten film – som overhode ikke nevner Kjerringøy, men som kunne vært laget hvor som helst i Nordland.

Så enkelt er det, og det er ikke mulig å misforstå når man ser filmene vi har fått laget.

Det er synd at noen mener vi ikke bør takke de som etter vår mening er helter i en krevende hverdag. De står på for at alle som bor langs kysten vår skal kunne reise trygt med fergene våre, og uten risiko for smitte.

Jeg har ikke noe imot en real debatt om hvordan fylkesrådet og fylkestinget prioriterer de økonomisk stramme rammene vi har. Men å gå løs på debatten med å trekke i tvil, eller vri om på budskapet vi har sendt ut, der vi hedrer mannskapet. Det er tjener ikke debatten om samferdselsstruktur, og gagner ingen. Heller ikke folkene på Kjerringøy som bruker mannskapets gode tjenester daglig.»

Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for transport og infrastruktur