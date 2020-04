Da fylkesrådet i Nordland bestemte seg for å kutte i den seneste fergeavgangen mellom Festvåg og Misten, ble det bråk.

Innbyggerne på Kjerringøy i Bodø dannet Kystkampanjen. Deres siste protestaksjon valgte de å gjøre per SMS.

Tre av Nordlands toppolitikere skulle bombarderes med teksten «STOPP KUTT».

Men da aksjonen ble lansert på Facebook, ble 8 byttet ut med 9 i telefonnummeret til fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Dermed var det en uskyldig kvinne på Sunnmøre som ble en av skyteskivene for SMS-aksjonen.

Les også: Slik blir priskuttene på fergebillettene etter kystopprøret

Skjønte lite

Kristin Ulstein Farstad på Vatne utenfor Ålesund skjønte lite da telefonen fredag forrige uke begynte å fylles av meldinger fra ukjente nummeret.

At det kryptiske innholdet stort sett bestod av de to ordene «STOPP KUTT» gjorde ikke forvirringen mindre.

Etter hvert som mengden økte skjønte hun at nummeret hennes måtte være forvekslet med en annens.

– Så kom det en melding der det sto noe om ferger. Da skjønte jeg at det var noe om motstand, sier Farstad til NRK.

Hun slettet en del av meldingene underveis, men anslår at det kom rundt 60 meldinger i løpet av helgen.

– Det kom litt på lørdag og noen drypp på søndag. Det er nok mange som bare har kopiert nummeret.

– Forferdelig pinlig

– Det var forferdelig pinlig. Jeg måtte bare sende en SMS å beklage dette, sier Oddbjørn Olsen som leder Kystkampanjen.

Aksjonen ble gjennomført forrige helg og Olsen tror det har blitt sendt ut mellom 200 og 1000 tekstmeldinger.

Da NRK i dag snakket med han, er han akkurat på vei om bord i stridens kjerne. Nemlig ferga som tar han hjem til Kjerringøy, om lag fire mil nord for Bodø.

– Vi er en del av en by. Mange bor her og jobber i byen. Dette er ikke noen luksus. Disse fergene går ikke for å folk skal kunne dra til byen å drikke kaffe.

Kuttet kveldsavgang

Det han særlig reagerer på er at Nordland fylkeskommune har kuttet den siste kveldsavgangen som gikk klokken 23:30.

Nå er siste avgang 22:00 og det skaper problemer for pendlerne.

– Helseinstitusjonene har vaktskifte sent på kvelden, så de som jobber i helsevesenet får store problemer med å komme seg hjem.

Han erkjenner at de har et godt tilbud resten av døgnet, men at de er avhengig av nettopp disse avgangene.

– Vi har hatt vekst i folketallet de siste ti årene, som er unikt for et utkantsamfunn. Årsaken er at mange kan kombinere pendling med å bo på Kjerringøy.

– Nødt til å kutte

Selv om protestaksjonen hans fikk en dårlig start, endte ikke alle meldingene som skulle til fylkesrådslederen opp i Møre og Romsdal.

Tomas Norvoll har ikke full oversikt, men tipper 30–40 av meldingene havnet i innboksen hans.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Foto: ØYSTEIN NYGÅRD

Når han får høre om forvekslingen blir han først lattermild.

– Hvis dette har funket, er det vel et stakkars vesen som har fått en masse meldinger.

Han forteller at han har mer tro på dialog og å snakke sammen og legger til at de har hatt en prosess sammen med kommunen.

Norvoll sier han gjerne snakker med folk, men at slike SMS-aksjoner kan ha en bakside.

– Dette har ikke vært noe problem for meg, men hvis jeg begynner å få tekstmeldinger på natta vil det virke mot sin hensikt. Det vil jo bare føre til at man blir forbannet.

Han forstår at folk reagerer på at de mister avganger, men understreker at de har vært nødt til å gjennomføre kutt på strekninger over hele fylket.

Skryter av aksjonistene

Heller ikke fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp), har full oversikt over hvor mange meldinger som kom forrige, men tror det endte på rundt 100.

Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for samferdsel. Foto: Oliver Rønning / NRK

– De får jo belyst saken sin. Det er kreativt og det er generelt manko på engasjement i det norske samfunnet, så jeg synes det er bra.

– Som politikere skal man helst bare ha gladsaker, men det er jo ikke sånn. Jeg skjønner de berørte og vil berømme engasjementet, men vi står i en krevende økonomisk situasjon som dessverre gjør at vi også må ta upopulære avgjørelser.

Må tåle reaksjoner

Oddbjørn Olsen i Kystkampanjen mener politikerne må tåle reaksjoner, men understreker at de ikke skal fortsette å sende tekstmeldinger i tide og utide.

Hvert fall ikke til Kristin Ulstein Farstad i Møre og Romsdal.

– Hun ga tilbakemelding om at vi bare måtte stå på. De vet hvor viktig ferger er, de som bor på Sunnmøre, sier Olsen.

Det bekrefter også hun som ufrivillig ble skyteskive for SMS-aksjonen.

– Det er en viktig sak og jeg skjønner godt at de reagerer. Det har jeg full forståelse for.