NHO Luftfart er bekymret for at det ikke er et godt nok grunnlag for å drive lønnsomt med en ny storflyplass på Leknes.

Torsdag gikk Avinor ut med at de ønsker å bygge ny storflyplass på Leknes. Passasjergrunnlaget på 330.000 kan ifølge Avinor gi grunnlag for tre daglige frekvenser med et stort jetfly til Oslo.

NHO Luftfart mener passasjergrunnlaget er i det nedre sjiktet av hva som er realistisk:

– Det er forholdsvis lavt sammenlignet med andre stamruteflyplasser. Dette er på rundt samme nivå som i Alta, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe.

Avinor mener på sin side at potensialet er til stede.

– Vi ser at det kan være et behov og et potensial for en storflyplass i regionen, sier Jon Sjølander, prosjektansvarlig i Avinor for flyplasstruktur i Lofoten.

Mener fordelene veier opp for prislappen

Prislappen på hele prosjektet er 6,4 milliarder kroner. Dette dekker ny flyplass og ny veg mellom Svolvær og Leknes.

Fordelene veier opp for prislappen. Det mener Jon Sjølander som er prosjektansvarlig i Avinor for flyplasstruktur i Lofoten. Foto: Avinor

Sjølander mener de samfunnsøkonomiske fordelene veier opp for kostnaden.

– Den vil gi kortere reisetid sørover, både til Oslo og andre destinasjoner. Med større fly og andre kommersielle selskaper vil også prisene gå ned.

– Hvorfor er dette samfunnsøkonomisk lønnsomt?

– Den viktigste grunnen er at å fly direkte fra Leknes til Oslo, blir trafikantnytten betydelig mer positiv. Dette veier opp for kostnaden ved å bygge ny flyplass.

Bra for turismen

NHO avviser ikke prosjektet blankt som en dårlig idé. De tror at en ny flyplass på Leknes kan være bra for turismen.

– Å utvikle reiselivet i Nordland og regionen har mange positive sider ved seg. Så har man jo en diskusjon om hvor mye turisme man greier å absorbere. Det vil selvfølgelig skape mer aktivitet, som igjen har betydning for natur og klima, sier Lothe.

Dersom flyplassen tas med inn i neste Nasjonale Transportplan, vil NHO starte arbeidet med å se nærmere på hva en slik etablering vil innebære for flyselskapene og bransjen.

– Det vil være krevende økonomisk å gjennomføre. Man har nok sett mer på det samfunnsøkonomiske så langt, tror Lothe.

SAS: – Spennende

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS omtaler planene som svært spennende og sier de vil se på mulighetene for å operere på en ny hovedflyplass i Lofoten.

– Man må være realistisk til hva som er trafikkgrunnlaget, de sesongmessige svingningene og hvilke flytyper som er mest egnet, sier han.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier flyplassen må være selvfinansierende. Foto: Astri Husø / NRK

SAS sier de forutsetter at flyplassen er selvfinansierende og at den ikke skal dekkes gjennom Avinors avgiftssystem, noe han mener i praksis vil bety at regningen må deles mellom SAS, Norwegian og Widerøe.

– Luftfarten i Norge bærer store byrder ved å dekke sin egen infrastruktur allerede. Vår holdning er at nye etableringer ikke bør belaste flyselskapene ytterligere. Det gjøres enorme investeringer i miljøvennlig teknologi og dyrt bærekraftig drivstoff.