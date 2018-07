Nesten to millioner så Monsen i Vesterålen: – Har en unik markedsføringsverdi

Totalt 1,8 millioner seere så en eller flere av sendingene med Monsen i Vesterålen.

– Det betyr utrolig mye for Distrikts-Norge – og ikke minst for Vesterålen og Bø – at vi får fokus på mindre tettsteder som også ønsker å utvikle seg. Det skal vi utnytte for ettertida, sier ordfører i Bø kommune, Sture Pedersen (H).

Få dager har gått siden Lars Monsen og produksjonsteamet til NRK forlot vesterålskommunen hans, men ordføreren ligger ikke på latsida selv om TV-produksjonen er over.

Sture Pedersen er ordfører i Bø kommune. Han forteller at de nå promoterer kommunen for å skape økt turisme og flere arbeidsplasser. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Vi har allerede begynt å produsere promoteringsvideoer som vi skal kjøre på sosiale medier i ettertid. Det er klart at vi skal utnytte dette, både for turisme og ikke minst for etablering av nye arbeidsplasser, forklarer Pedersen.

Skal sette Vesterålen på kartet

Nå mener Bø-ordføreren det må jobbes hardt med Vesterålen som merkevare.

– Det er klart at vi har slitt mot Lofoten, som har blitt et kjent merkenavn der ute. Nå vil vi få Vesterålen mer «på kartet» uten å konkurrere mot Lofoten.

Han er klar på at de skal smi mens jernet er varmt.

– Vesterålen sitter i pannebrasken til folk nå. Vi har visst om dette ei lang stund, og har jobbet veldig hardt bak i kulissene for at det skulle bli så fantastisk som det ble.

Utsikt over Vesterålen, sett fra Veten Foto: Thomas Hellum / NRK

Tror det kan ha stor effekt

Omdømmeekspert og rektor ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, synes det er bra at kommunen henger med.

– Det er sikkert mange som fulgte med på programmet, der de fikk vise frem severdighetene sine og infrastrukturen. Dette har en klar markedsføringseffekt.

Omdømmeekspert Trond Blindheim synes det er bra at kommunen er på ballen, og mener dette kan ha stor effekt. Foto: www.mh.no

Blindheim forklarer at det er en effekt av at man tenker at «er det godt nok for Lars Monsen, er det godt nok for meg».

– Dette er den samme effekten som da det ble arrangert OL på Lillehammer i 1994. Mange hytter og hotell ble bygget fordi folk tenkte at om Lillehammer var godt nok for verdensstjerner, var det godt nok for dem. På TV ser man ting man ellers ikke ville ha sett, og da tiltrekkes man et stort publikum.

«Let the picture tell the story»

– Det er bra at de nå kaster seg på og utnytter interessen som er der. Her kan man skape en etterspørsel siden det er et aktuelt reisemål.

Omdømmeeksperten forklarer at det er en markedsføringsfilosofi som sier «Let the picture tell the story».

– Når folk skal reise et sted, søker de som regel opp stedet og ser på bilder. Det skaper et veldig fint sammenfall med gode bilder på TV – et slags «endelig får vi vist oss frem», og hvilke naturopplevelser folk kan få der. Her handler det om at kommunen legger til rette og får vist frem de beste bildene.

Laster Highcharts-innhold

Grafen viser antallet seere som har sett minst ett minutt av sendingene med Monsen minutt for minutt. Hold musepekeren over hvert punkt for tall og mer informasjon.