Nattens hendelser i fylket

En fører i Mosjøen ble stoppet av politiet og er nå anmeldt. Personen hadde henger på bilen som var for tung i forhold til hva som var tillatt på hans førerkort. Skiltene ble også tatt grunnet begjæring.

Hadde med seg narkotika

I Sandnessjøen ble en mann pågrepet for besittelse av mindre mengder narkotika. Politiet oppretter sak.

Måtte i arresten

Politiet ga en mann i 20-årene pålegg etter å ha vært involvert i et slagsmål på Sortland, da han ikke etterkom pålegget fra politiet ble han tatt med til stasjonen.

I sentrum av Mo i Rana ble en mann hentet av politiet og satt i arrest da han ikke var i stand til å ta vare på seg selv, grunnet overstadig beruselse.

To menn måtte i arresten fordi de var overstadig beruset på Verket-festivalen i Rana. Politiet melder at den ene mannen også oppstod utagerende. Så da fikk de sove ut rusen hos politiet.

Måtte bortvises

I Meløy ble en mann i 40-årene bortvist fra en fest på Neverdal etter å ha framstått kranglende, politiet anmelder ikke mannen.

En mann i Rana ble bortvist fra et utested, etter at han hadde ødelagt en lampe. Utestedet kommer til å anmelde saken over helga.

Politiet kom over noen personer som drev og "knuffet" i Kongens gate i Narvik, men fikk løst opp før det utviklet seg til slåsskamp. Partene ble så sendt hver til sitt.

To personer måtte i natt bortvises fra festivalen Fæsterålen på Sortland, grunnet overstadig beruselse, melder politiet.

Ruspåvirket kjøring

I Brønnøysund ble en mann i natt anholdt av politiet grunnet ruspåvirket kjøring i Vassbygda. Politiet fremstiller mannen for blodprøve, og anmelder.

En person til sykehus

En person på motorsykkel ble sent i går kveld kjørt på sykehus etter en trafikkulykke ved Hadselhallen. Personen er ikke kritisk skadd, og mistenkes at føreren av motorsykkelen har brutt vikeplikten.