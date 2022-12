Torsdag gikk finansdepartementet ut med følgende melding:

«Fjerner drivstoffavgift fra 1. januar 2023.»

Dette er ifølge departementet et historisk avgiftskutt for bygg- og anleggsbransjen.

I tillegg vil angivelig folk flest få billigere drivstoff fordi veibruksavgiften reduseres.

– Reduserte drivstoffavgifter bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for husholdninger og næringsliv, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Nå reagerer flere kraftig på hvordan dette blir presentert.

– Å selge dette som et stort kutt er en diesel-bløff fra Vedum, sier Ingunn Handagard, pressesjef i Naf.

Vil vedtaket gjøre det billigere å fylle tanken? Neppe, sier Naf. Foto: Tipsar

Kutt for vanlige folk?

Finansdepartementet skriver det totale kuttet på drivstoffavgiftene er på 2,2 milliarder kroner.

For å gjøre det enklere skiller vi mellom bygg- og anleggsbransjen og vanlige folk.

Bygg- og anlegg:

Grunnavgiften på mineralolje fjernes gir en lettelse på 1.88 milliarder kroner.

Samtidig økes CO2-avgiften for ikke-veigående maskiner med 390 millioner kroner.

Den totale reduksjonen blir 1.56 milliarder kroner.

Bygg- og anleggsbransjen får ifølge tallene fra finansdepartementet et kutt på 1.56 milliarder kroner.

Vanlige folk:

Veibruksavgiften reduseres med 1.88 milliarder kroner.

Samtidig økes CO2-avgiften for vanlige folk med 1.26 milliarder kroner.

Den totale reduksjonen blir ifølge finansdepartementet drøyt 600 millioner kroner.

Men ifølge Naf er denne reduksjonen en bløff.

Hvorfor?

Fordi det også innføres økte krav til biodrivstoff - både for vanlige folk og bygg og anleggsbransjen.

– Drivstoffprisene har økt kraftig gjennom 2022. Mange husholdninger og bedrifter opplever høye drivstoffpriser som en stor utfordring, sier Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Håkon Mosvold Lar

Tror pumpeprisen blir uendret

Ingunn Handagard i Naf sier hun savner tydeligere informasjon fra Vedum og finansdepartementet.

– Konkrete tall som viser hvor mye dette avgiftskuttet vil bety for vanlige folk. Altså på pumpeprisen.

– Vedum fremstiller som at dette er et stort avgiftskutt for folk flest. Det er det ikke.

Ingunn Handagard i Naf tror reduksjonen blir spist opp av økte krav til biodrivstoff. Foto: NAF

Handegard sier at reduksjonen på 600 millioner trolig vil bli spist opp - og at prisen på pumpene vil bli helt uendret.

– De øker kravet til innblanding av biodrivstoff. Det er dyrere enn vanlig drivstoff. Et eventuelt priskutt vil sannsynligvis spises opp av denne prisforskjellen, sier hun og legger til:

– Vanlige folk vil derfor neppe se noe forskjell på pumpeprisen over nyttår.

Innblandingskravet økes fra 15.5 prosent til 17 prosent for vanlige folk.

For ikke-veigående maskiner settes kravet til 10 prosent.

– Ut ifra det vi har sett mener vi dette betyr at avgiftskuttet må være over 20 øre literen for å holde pumpeprisen uendret. Alt over dette vil få prisen til å gå ned. Vi har etterlyst tall rundt dette fra Vedum, men vi har ikke fått disse, sier Handagard.

– Vi opplever at Finansdepartementet er ordentlig uryddig i kommunikasjonen rundt dette.

Tror prisen blir høyere

Naf sier de må ha bedre tall for å kunne svare på hva som helt konkret kommer til å skje med prisen.

Fremskrittspartiets Roy Steffensen er lite imponert over det som legges frem av departementet.

– Det er ikke til å tro at vi har et finansdepartement som sender ut pressemeldinger hvor de villeder folk og pressen. Jeg forventer at en regjering snakker sant, og er redelig, sier Steffensen til NTB.

Roy Steffensen (Frp) er lite imponert. Han tror det blir dyrere å fylle drivstoff til neste år. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Frp-politikeren legger til:

– Her bløffer Vedum, og Støre bør spørre seg selv om han er tjent med en finansminister som ikke bryr seg om fakta og som åpenbart sliter med å bruke en kalkulator, sier Steffensen.

Steffensen kaller dagens nyhet for et retorisk krumspring.

– De harde fakta for de om lag 900.000 bilistene som kjører bensinbil, er at de totale bensinavgiftene vil ha økt med 53 øre siden Vedum ble finansminister i oktober 2021. Alle disse har god grunn til å føle seg lurt av Vedums retoriske krumspring i dag, sier Steffensen.

Hevder prisen ville økt uten kutt

NRK har bedt finansminister Vedum om å svare på kritikken fra NAF.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) svarer på kritikken som fremsettes.

Lars Vangen (Sp) er statssekretær i finansdepartementet.

– Pumpeprisene bestemmes først og fremst av internasjonale markedspriser på drivstoff, men vi sørger for at avgiftene i sum reduseres.

– Uten våre endringer i veibruksavgiften, så ville prisen gått opp. Det er ingen tvil om at drivstoffavgiftene nå reduseres, så er det lov å mene at kuttene burde vært enda større. Det er en ærlig sak, fortsetter Vangen.

Statssekretæren setter opp følgende regnestykke:

Drivstoffpriser Avgiftsendringers virkning på pumpepris til KOM 2021 til 2022 2022 til 2023 Bensinblanding (veitrafikk) 0,16 0,00 Dieselblanding (veitrafikk) 0,21 -0,27 Anleggsdieselblanding (jordbruk, bygg og anlegg) 0,45 -1,24 Anleggsdieselblanding (kvotepliktig industri) 0,00 -1,42 Pumpeprisvirkninger inkl. omsetningskrav 2021 til 2022 2022 til 2023 Bensinblanding (veitrafikk) 0,16 0,00 Dieselblanding (veitrafikk) 0,21 0,00 Anleggsdieselblanding (jordbruk, bygg og anlegg) 0,45 -0,50 Anleggsdieselblanding (kvotepliktig industri) 0,00 -0,70

Kommentarer til tabellen Ekspandér faktaboks Den øverste tabellen viser avgiftsendringenes virkning på pumpepris. Dette er summen av veibruksavgift, grunnavgift og CO 2 -avgift. Det er tatt høyde for at drivstoffet som selges i praksis er blandinger av fossilt og biologisk drivstoff.

-avgift. Det er tatt høyde for at drivstoffet som selges i praksis er blandinger av fossilt og biologisk drivstoff. Tallene for «2021 til 2022» er i 2022-kroner, og viser hva regjeringen la frem i tilleggsnummeret i fjor. Tallene for «2022 til 2023» er i 2023-kroner, og viser virkningen av årets budsjettenighet.

Den nederste tabellen viser samme tall, men inkludert virkningen av endrede omsetningskrav i 2023.

Alle tall er uten merverdiavgift.' Kilde: Finansdepartementet

Vangen skriver at statsbudsjettet for neste år anslås til å redusere pumpeprisen på anleggsdiesel med 50 øre per liter.

– Til tross for regjeringens avgiftsreduksjoner i drivstoffavgiftene anslås budsjettet ikke å påvirke pumpeprisen for veitrafikken i vesentlig grad.