Nærmere 30 kyr skremt av fyrverkeri – fortsatt én kalv på rømmen

OPPDATERT: Rundt klokken 12 lørdag opplyser bonden ved gården at en kalv fortsatt er borte.

Like ved midnatt fikk politiet melding om at 24 kyr og 3 kalver hadde lagt på sprang fra gården sin.

– Det er vanskelig å si hvor langt de kan ha dratt, men kanskje opp til Rønvikfjellet. Vi får håpe at noen finner de i en hage nå når folk begynner å stå opp, sier Ivar Simonsen til NRK.

Her er en av kuene som har returnert til Bodin gård i morgentimene lørdag, etter å ha vært på rømmen i hele natt. Foto: Ivar Simonsen

Leter fortsatt

25 av dyrene ble funnet ved 7-tiden lørdag. Men lenge var to kalver savnet. Bonden forteller at han sammen med flere andre har vært ute og letet etter kalvene.

– Vi er redde for dyrene, og dyrene er redde. Men det er mange hundeeiere ute nå, og jeg regner med at noen kommer til å møte på dem, og ringer politiet eller oss.

–​ Ble skremt av fyrverkeri

Simonsen forteller kyrne ble skremt av et fyrverkeri i forbindelse med Nordland Musikkfestuke. Festivalen hadde fredag kveld et stort utendørsarrangement i Bodøsjøen, om lag to kilometer unna.

– Kalvene har kommet seg ut, enten ved å hoppe over eller gjennom gjerdet, og stukket til skogs over 4H-gården og videre til Rønvika.

Simonsen forteller til NRK at han ikke ble informert om fyrverkeriet som ble skutt opp i Bodøsjøen seint fredag kveld.

– Jeg må finne ut hvorfor vi ikke ble varslet, for da kunne vi ha gjort noen forhåndstiltak. Jeg har full forståelse for at folk vil ha fyrverkeri på et slikt arrangement, men vi får håpe det ikke gjentar seg til neste år, sier bonden.

Politiet ber folk melde inn observasjoner av kalvene på telefon 02800.