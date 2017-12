Nær 8.000 har stemt på Årets Nordlending - her er noen av begrunnelsene

Journalist: Anders Bergundhaugen, Avisa Nordland.

DISSE ER NOMINERT TIL "ÅRETS NORDLENDING 2017" (klikk på linken for kandidatbeskrivelse og stemmeskjema)

Få dager før fristen går ut, er det kommet inn om lag 8.000 tusen stemmer, både via SMS og stemmeskjemaet på nett – hvor man også har kunnet legge ved begrunnelser.

Her følger noen smakebiter:

Sumaya Jirde Ali, Bodø

Uredd, provoserende og dyktig som står på for det hun mener uansett konsekvenser. Ekte nordlending-spirit :)

Sumaya har gitt en stemme til en gruppe i Norge som det snakkes veldig mye om, men veldig lite med. Derfor er jobben hun gjør så viktig.

Sumaya er en aktiv og viktig stemme i samfunnsdebatten og en utmerket representant for Nord-Norge!

Hun lar seg ikke tie av hat hun mottar, men står stødig gjennom stormen. Hun fortjener virkelig annerkjennelse for å fortsatt ytre seg og være synlig der andre ville holdt kjeft på grunn av hat og trusler.

Fordi samfunnet trenger unge kvinner som henne.

Svein Jæger Hansen, Rana

Energibunt med hjerte for nordnorske tradisjoner.

Fordi han har markedsført lokale råvarer både nasjonalt og internasjonalt. Han har gjort Nordland kjent, han har skapt arbeidsplasser lokalt.

Positivitet krydrer den faglige tyngden i hans vide spekter av suksesser innen matfaget. Som selv mere meritterte ikke greier å treffe til folk flest. I smak og presentasjon.

Han tar vare på verdier og nordnorske produkter på en unik måte. I tillegg er han alltid så positiv og glad!

En svært likanes kar som har bragt fylkets hemmelige råvarer til kulinariske høyder

Hilde Flobergseter, Andøy

Kritisk til politiske prosesser. Ryddig opptreden for å få fram fakta som taler mot nedlegging av Andøya flystasjon.

Har kjempet en utrolig kamp for Andøya og Nord-Norge generelt, er så full av beundring for den dama. For en energi. Stå på!

Effektiv, dyktig tålmodig.

Har gjort en fantastisk innsats på vegne av Andøya og alle oss andre som ønsker å opprettholde basen der.

Stor ståpåvilje og meget rettskaffen i en viktig sak.

Fordi ho jobbe ræva av sæ for heile Norges forsvarsevne når politikeran ikke skjønne bæra.

Johnny Hansen, Steigen

Fordi han er den mest positive person e vet av, humor som er en nordlending verdig, alt dette til tross av hva han har vært gjennom så er han typen som sier: ja men det kunne vært verre (...)

Den tøffeste jeg veit om. Har klart å reise seg etter to alvorlige sykdommer. Alltid blid og positiv, har ett pågangsmot som er helt unikt.

En fantastisk mann, et arbeidsjern og et forbilde for mange. Han viser at hvis man vil kan man jobbe for fullt selv om man mangler både armer og føtter.

Johnny har en fantastisk evne til å se det positive i livet også når det butter imot. Han har evnen å se sine omgivelser og sine og venner i steden for å være opptatt av egen helse. Man blir i godt humør av å snakke med han Johnny, man blir takknemlig over livet når man er ilag med Johnny (...)

June Grønseth, Vågan

Fordi ho har åpna øynene og kjemper for noe vi andre bare lukker øynene for.

Plastikk i havet er et altfor stort problem. Fantastisk at noen har fokus på dette, og prøver å gjøre noe med det.

Hun har gjort en kjempeinnsats for miljøet i hele Lofoten. Han har klart å få mange mennesker engasjert i oppgaven. Strålende!

Hun gjør en innsats for samfunnet uten tanke på fordeler for seg selv.

Gjør noe konkret og viktig for miljøet. Skaper blest og oppmerksomhet lokalt og nasjonalt.

En meget viktig jobb hun utfører! Norge trenger mange slike som henne!

Juryen i Årets Nordlending 2017: Direktør Mariann Meby i Bodø næringsforum, distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK, sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland og fylkesordfører Sonja Alice Steen Foto: Tom Melby / AVISA NORDLAND

August Jensen, Bodø

Rå prestasjon under Arctic Race!

Følelsene han visste for Nord-Norge ved å vinne etappe i Arctic Race på «hjemmebane» er nok for meg.

Har satt Bodø på sykkelkartet. Helt fantastisk!

Stort forbilde for mange unge i dag, en sport som virkelig er i media for tiden. Sterke resultater i 2017 og proff kontrakt, meget stort av en bodøværing.

Råskinn på sykkel, snart ser vi han ute i den store verden.

Han e råflink! VM og proffkontrakt samme år, maskin

Hege Ingebrigtsen, Narvik

Hege Ingebrigtsen er ei dame som har bein i nesa og samtidig ydmyk. Hun er en god representant for Nord-Norge.

Hun imponerer med sitt engasjement i hundekjøring. Hun vinner nærmest alt. Hun er et fremragende forbilde for landsdelen.

I verdenstoppen over så mange år. Imponerende!

Har sett henne i action et par ganger og jobben hun gjør med hundene og hva hun får ut av dem er bare helt sinnsykt rått!

En hundekjører i verdensklasse som sporten kan være stolt av. I tillegg er hun veldig sympatisk og et godt forbilde for andre utøvere.

Marcus og Martinus, Grane

Marcus og Martinus har virkelig stått på og gjort sitt beste etter de vant MGP jr. I en alder av 15 har de oppnådd utrolig mye som å selge ut spektrum og vinne spellemann. Marcus & Martinus fortjener virkelig å vinne!

Dom är minna största idoler.

Verdensstjerner fra lille Trofors, inspirasjon for alle at alt er mulig selv om du kommer fra en avkrok i nord.

Marcus og Martinus er to gutter som virkelig står på. De jobber steinhardt og leverer alltid like bra. De er også alltid så snille mot fansen og tar seg godt tid til å møte de.

De er verdens skjønneste gutter, de fortjener det.

Kari Bremnes, Vågan

Kari Bremnes lager tekster og musikk som får fram nerven av Nord-Norge. Hun setter ord på det alle som er fra og besøker vår nordlige landsdel, har sett og følt.

Her har skaperverket formet en ekte nordlending! Kari Bremnes er hundre prosent hel ved! Makeløs dame!

Poet og låtskriver som er et strålende eksempel på en ekte nordlending.

En glitrende artist som er på topp år etter år.

Ho er en artist som ikke har glemt kor ho kommer fra.

Hun burde ha vunnet for lenge siden.

Geir Roger Benonisen, Moskenes

Han er en hverdagshelt, som setter andre foran seg selv.

Imponerende ro og selvbeherskelse under dramatiske forhold der både han og hans mannskap kunne gå ned med båten.

Når døden holder på og innhente deg og du allikevel er bare «litt i knipa» har du en beundringsverdig ro og kontroll. Denne roen og kontrollen reddet liv både da og i 2004.

Et forbilde før oss andre fiskere omhvordan en skal opptre i nødsituasjoner i verdens tøffeste yrke.

Bare så utrolig rolig i en, for meg og sikkert mange andres, dramatisk situasjon. Tenkte da jeg så videoen: hva er denne lofotingen laget av? Imponerende!

PS: Det er fortsatt mulig å løfte fram den du mener bør bli Årets Nordlending. Avstemningen avsluttes mandag 11. desember klokken 10. Her kan du avgi både stemme og begrunnelse. Det er også mulig å stemme per SMS. Send tekstmelding med kode ANnordlending og kandidatnummer til 2005. Det koster tre kroner per stemme.

Årets Nordlending blir kåret rett før jul.