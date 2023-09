Etter 60 års forskning er verdens første RSV-vaksine for voksne tilgjengelig i Norge.

Vaksinen beskytter voksne over 60 år mot nedre luftveisinfeksjon forårsaket av RSV, eller RS-viruset.

Vaksinen blir gitt i én enkelt dose, og i en pressemelding fra selskapet GSK, vil den ha en effekt på to år.

Influensa, covid og RSV – også kalt «trippelepidemien» var de mest dominerende årsakene til luftveisinfeksjoner i 2022-2023-sesongen.

Høsten 2023 vil være den første hvor det er mulig å vaksinere seg mot alle de tre sykdommene.

– Hvorfor tok det så lang tid å utvikle denne vaksinen?

– Det var vitenskapelig vanskelig. Sammenlignet med andre virus, er RS-viruset også god til å unngå vårt immunsystem. Fordi viruset primært lever «på overflaten» av luftveiene våre, forblir det beskyttet mot mange av våre typiske immunresponser, sier Line Storesund Rondan til NRK.

Hun er leder for myndighetskontakt og kommunikasjon i GSK Norge, selskapet som har utviklet vaksinen.

En annen grunn til at det var vanskelig, var fordi det er utfordrende å utvikle vaksiner for folk med svekket immunforsvar, slik eldre ofte har.

– En viktig milepæl i utviklingen av vaksiner til eldre var derfor bruk av en såkalt adjuvans, en substans som forsterker effekten av virkestoffet i vaksiner og dermed øker immunresponsen og vaksineeffekten hos personer med redusert immunforsvar.

En illustrasjon av et RS-virus. Illustrasjon: Artur Plawgo / Getty Images/iStockphoto

2300 kroner

Nordmenn som ønsker å ta vaksinen nå, må betale for den selv. Det koster omtrent 2300 kroner og man må få den på resept av lege.

– Den prisen som er satt i Norge er den samme som prisen i andre land i Europa. Det blir automatisk den prisen. Hvis man går inn i et vaksinasjonsprogram og kjøper større volum, så kan den endres på sikt, sier Rondan.

– Influensavaksinen koster bare 4–500 kroner i Norge. Hvorfor er denne så mye dyrere?

– Sammenlignet med influensa, er effekten på den nye vaksinen bedre for de med underliggende sykdommer. Så er effekten mot RSV 95 prosent. Influensavaksinen varierer fra 40-50-60. prosent. Foreløpige data viser at denne vaksinen kan vare i to sesonger. Varighet og effekt gjør med andre ord at den prisen kan forsvares.

– Hva slags effekt kan denne vaksinen få for sykdomsbildet på høsten og fremover?

– Vi vet at infeksjonssykdommer som RSV innebærer en belastning for både den enkelte og samfunnet, sier Rondan.

Blant annet nevner hun sykehusinnleggelse, besøk hos fastlege, legevakt, antibiotikabruk, forverringer av underliggende tilstander, redusert livskvalitet og fravær fra jobb som noen av belastningene som RSV fører med seg.

– Minst 12–1300 innleggelser for voksne i Norge er på grunn av RSV, og dette tallet er trolig en underestimering. Hvis man får en god vaksinedekning, hadde en del av dem vært unngått.

Ikke for barn

Denne vaksinen er kun for voksne, og ikke for barn.

– Det kommer en vaksine fra en annen produsent som kan gis under svangerskapet. Barnet i magen vil da få antistoffer via moren. Også finnes det en antistoff-forebygging til de mest sårbare barna, men ingen effektiv vaksine per nå.

Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, og spesialist i barnesykdommer, Are Stuwitz Berg, sier at det er gledelig at en slik vaksine kommer.

– Det er gledelig at vi får vaksiner også mot dette luftveisviruset. De fleste får vanlige forkjølelsessymptomer hvis de smittes av RS-virus, men de minste barna kan få alvorlig pustebesvær og de eldste og mest sårbare kan bli mer alvorlig syke som gjør at de må på sykehus, sier Are Stuwitz Berg til VG.

Men enda er det ingen vaksine for barn.

– Det er både noen godkjente og noen produkter som er under utvikling som er aktuelle for å beskytte de minste barna mot alvorlige følger av RS-virusinfeksjon, sier Stuwitz Berg ved FHI.