Hvert år går det med 960.000 plastsugerør, 826.000 pakker med engangssmør og 390.000 plastglass ombord i Hurtigrutens skip. Det blir det nå en slutt på.

Fra 2.juli fjernes nemlig alt av plastsugerør, rørepinner, plastposer, plastforklær og engangspakker i plast. Målet er å bli verdens første plastfrie rederi.

– Vi mener det er på tide med handling. Ved å kutte engangsplast, håper vi å kunne vise andre at det faktisk er mulig å gjøre noe med problemet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Finner alternativer til gjestene

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten, sier Hurtigruten har et mål om å bli verdens første plastfrie rederi. Foto: Arne Flatin / NRK

For å oppnå målet med å kvitte seg med all unødvendig plast, vil plastsugerør bli byttet med metall. Rørepinner forsvinner helt. Det samme gjør plastglass pakket i plast, plastbestikk, plastposer, plasttannpirkere, plastforklær og engangspakker med smør.

– Årlig plukker våre gjester og ansatte flere tonn plast og søppel fra strender langs norskekysten og i sårbare områder. Vi ser med egne øyne hvor stort dette problemet er. Derfor kan vi ikke sitte stille og se på det som skjer, sier Skjeldam.

Som NRK har fortalt tidligere, havner 15 tonn plast i havet hvert eneste minutt, døgnet rundt. Hvis utviklingen fortsetter, vil dette tallet dobles på drøye ti år.

– Vi i Hurtigruten opererer i noen av verdens mest sårbare og utsatte områder. Da har vi et ansvar for å gjøre alt vi kan for å bevare disse områdene for fremtidige generasjoner, sier Skjeldam.

Hvert år bruker Hurtigruten nær 1 million plastsugerør. Fra 2.juli blir det stopp. Foto: Foto Ørjan Bertelsen

Vil ha leverandørene på lag

Hurtigruten kutter engangsplasten både fra alle skipene Kystruten Bergen – Kirkenes og fra selskapets stadig flere ekspedisjonsskip som seiler fra pol til pol.

Plaststoppen gjelder også for de hotellene, restaurantene og resten av virksomheten Hurtigruten driver.

I tillegg til at engangsplast bannlyses internt i selskapet, tar Hurtigruten nå kontakt med alle sine leverandører og ber dem kutte plastmengden.

– Vi trenger gode allierte. Derfor stiller vi nå enda strengere krav til våre leverandører, sier Skjeldam.

WWF: – Tydelig signal

Seniorrådgiver innen fiskeri og havbruk, Fredrik Myhre i WWF, mener tiltaket fra Hurtigruten viser at et nasjonalt forbud mot engangsplast er gjennomførbart. Foto: Ivan Tostrup copyright

Seniorrådgiver innen fiskeri og havbruk, Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond, mener dette er en ren gladnyhet.

– Dette er fantastiske nyheter fra Hurtigruten! Å redusere bruken av engangsplast er et av de viktigste tiltakene for å hindre tilsiget av plast i havet. At næringslivet selv tar et slikt initiativ, er noe vi applauderer stort, sier Myhre som mener dette sender et signal om at et forbud mot unødvendig engangsplast innen 2022 er fullt gjennomførbart i Norge.

– Det Hurtigruten viser, er at det finnes mye plast vi ikke trenger og at det finnes fullgode alternativer. Når EU nå diskuterer et mulig forbud mot unødvendig engangsplast som uansett kan få konsekvenser for oss, bør Norge ikke sitte på gjerdet og vente, men gå foran å vedta et forbud.