Politiadvokat Linn Rognli Hansen har kledd seg i uniform, selv om det egentlig er en vanlig fredag. Svart skjørt og politiets lyseblå skjorte. Klær politiet bruker når de mener alvor.

– Jeg var veldig spent da jeg logget meg på PC-en den dagen.

Hun forteller om sommerdagen da hun fikk en e-post fra Filippinene hun hadde ventet på i over seks måneder. Politiet på Finnsnes hadde jobbet lenge med saken som strakte seg fra Troms og hele veien til den filippinske byen Taguig.

Alt startet med en upassende kommentar i februar 2018.

HVERDAGEN: Politiadvokat Linn Rognli Hansen jobber hovedsakelig med saker som gjelder vold og overgrep mot barn. – Det kan til tider være tungt å jobbe med. Men man har fokus på at man kan hjelpe noen. Foto: Petter Strøm / NRK

Naken jente

Det var da politiet fikk en bekymringsmelding fra noen ansatte på en skole i Troms.

Ifølge politiet hadde en mannlig lærer på skolen vist frem et nakenbilde av ei ung jente til noen av kollegaene sine.

– Dette var den siste før jeg dro fra Filippinene, skal han ha sagt.

Læreren hadde vært på Filippinene flere ganger de siste årene.

Mannen selv ønsker ikke å kommentere den aktuelle uttalelsen til NRK gjennom sin advokat, og saken er anket til lagmannsretten.

Da politiet startet etterforskningen fant de flere mistenkelige betalinger til utlandet fra lærerens konto. Kombinert med bildet mannen skulle ha vist frem, besluttet de å pågripe den enslige læreren og ransake boligen hans.

De fant blant annet to mobiltelefoner, tre PC-er, flere harddisker, to nettbrett, CD-er og 101 noveller. For det meste handlet historiene om incest og overgrep mot barn.

Utgangspunktet for saken var ikke nytt for Linn Rognli Hansen og de andre på Midt-Troms lensmannskontor. De har vært borti saker med store mengder overgrepsmateriale tidligere.

Men denne saken skilte seg ut.

– Vi ble litt satt ut av det vi fant. Å få et bilde av en sånn industri så direkte, var ganske overveldende, sier Linn Rognli Hansen.

Ikke sett andre steder

På lensmannskontoret på Finnsnes ligger kontorene og arbeidsrommene på rekke og rad langs en korridor. På et av rommene i enden av gangen står det tre pulter som kan heves og senkes. På hver av pultene står det to dataskjermer.

– Her ser du et av programmene vi bruker til å gå gjennom materiale vi beslaglegger, forteller politiadvokaten.

På skjermen er det en oversikt over mange bilder. De er blurret ut, men du skjønner hva de viser. Den lysebrune fargen og konturene av mennesker er vanskelig å misforstå.

I saker som omhandler overgrepsmateriale blir alle bildene og videoene lagt inn i et spesielt dataprogram. Det kan avsløre om de samme bildene eller videoene har vært funnet i andre straffesaker, både i Norge og i utlandet.

Det er nemlig slik at overgrepsmateriale ofte blir delt mellom brukere, og gjerne dukker opp i flere saker.

Men mesteparten av det politiet fant hjemme hos mannen fra Troms lå ikke i systemet deres fra før. Noe som kunne tyde på at dette var noe mannen selv hadde ordnet.

De fant også enorme mengder med chat. Til sammen var det rundt 100.000 logglinjer.

Mann: do they fuck or use toys Mann: U use finger in them M Mann: I wanna see you lick 7yo

Samtalene var direkte.

Mann: put her on back Mann: open her legs M Mann: tell her to show S SD: no my cousin will be mad to me

Politiet fant 48 skjermopptak lagret på mannens enheter. Det lengste opptaket varer i over én time. Opptakene var gjort med programvare mannen hadde lastet ned.

Hadde den tidligere læreren selv regissert overgrepene på Filippinene fra datamaskinen sin i Norge?

Da politiet sjekket mannens bankutskrifter, fant de flere mindre betalinger til utlandet, samme dag, og samme tid som noen av skjermopptakene.

Så det meste

Men var det de så på videoene og bildene egentlig ulovlig? Hvor gamle var personene?

Forskjellen på om ei naken jente på et bilde er over eller under 16 år har mye å si. Er hun over eller under seksuell lavalder? Er jenta over eller under 14 år? Det spiller inn på straffeutmålingen.

Etterforskerne måtte granske alt de hadde samlet inn for å kategorisere bildene og videoene. Linn Rognli Hansen har selv sett mesteparten av materialet i saken.

– Både bilder og video er krevende. Men kanskje særlig videoer. Du kan ikke bare gå videre til neste. Du må forholde deg til det litt lenger enn med bilder.

Politiet har rutiner for å takle slike inntrykk. De er opplært i viktigheten med å ta seg pauser. De jobber for å ha et miljø hvor de kan snakke om tankene og opplevelsene sine med kollegaer. De har profesjonelle de kan snakke med.

– Vi får gode råd for hvordan vi kan håndtere det når det pågår, men også med tanke på tegn som kan tyde på at det er noe du ikke klarer å håndtere det over tid, sier Hansen.

– Kjente du på det?

– Vet ikke om jeg skal si så mye om det. Det blir jo veldig personlig.

Linn Rognli Hansen blir stille. I vinduskarmen på kontoret hennes står det flere bilderammer. Hennes tre barn smiler til fotografen.

– Når man har små barn selv kan det være ekstra vanskelig.

Men hun vurderte aldri å gi seg.

– Det var jo tross alt ikke meg det var synd på.

Og saken vokste.

PROGRAMMET: Linn Rognli Hansen viser et av programmene politiet bruker i arbeidet sitt for å avdekke om materialet de sitter på er ulovlig. Foto: Petter Strøm / NRK

FBI på sporet

Kripos hadde fått en melding fra USA. FBI. De hadde etterforsket en internettbruker med en Yahoo-konto. Etterforskerne i USA mistenkte at Yahoo-brukeren solgte overgrep over internett.

I arbeidet sitt hadde det dukket opp en profil som kunne spores til Norge. Sør-Troms for å være mer konkret.

Mannen i 50-årene hadde chattet med flere andre på nett. Personene i et land langt unna hadde gjort som mannen befalte over internett.

Mann: I WANNA SEE U FINGER ONE LITTLE GIRL THEN M Mann: FINGER ONE OFLITTLE GIRL?? S S: the 20 make it 30? for the fingers for little girl hon

– I tillegg fikk vi en tredje sak, forteller Linn Rognli Hansen.

Hjemme hos en annen mann i 50-årene hadde politiet funnet mer enn 500 bilder og videoer som viste overgrep mot barn.

Etterforskningen tydet på at også han hadde skaffet seg bildene og videoene ved å betale for dem.

M Mann: Do you have any girls who are younger than yourself who could be interrested in entertaining me? D D: have darlig 15 here age

– Det var da vi tenkte at vi måtte samle kreftene våre litt, forteller politiadvokaten.

Løsningen ble operasjon «Sunlight».

Lyset der fremme

– Jeg har noen bilder fra da vi var samlet alle sammen, sier Linn Rognli Hansen.

Bildene er tatt på politihuset på Finnsnes. Et av de største møterommene var fylt opp med datamaskiner og politifolk, først og fremst fra Troms, men også folk fra Kripos.

Teamet hadde tidligere vært på besøk hos Vest politidistrikt. De hadde banet vei for arbeidet med videooverførte overgrep gjennom Operasjon «Dark room».

SAMLET: Linn Rognli Hansen var påtaleansvarlig for operasjon «Sunlight». Her fra en samling på Finnsnes. Operasjonen besto av folk med forskjellig kompetanse fra både Troms politidistrikt og Kripos.

– Vi fikk på plass en felles etterforskningsleder, en felles påtaleansvarlig, egne folk med ekspertise på økonomi, egne folk for digitalt politiarbeid, som selvfølgelig er veldig sentralt i disse sakene.

– Men hvorfor «Sunlight»?

Linn Rognli Hansen ler litt.

– Det var flere forslag på bordet. Visjonen vår var å avdekke, forebygge og stanse overgrep i utlandet. Tanken med «Sunlight» var litt sånn lyset der fremme. Det var ikke så veldig dypt, men vi håpet å utgjøre en forskjell for noen.

Målet til etterforskningsgruppa var ikke bare å avsløre personene som sitter i Norge og bestiller overgrep fra utlandet.

De ønsket å følge sporene hele veien til barna på den andre siden av videochatten og nettkameraene. Og sporene skulle lede dem til et trangt smug i et land langt unna.

Mer om videooverførte overgrep Ekspandér faktaboks Videooverførte overgrep er som regel organisert av en fasilitator.

Fasilitatoren kommuniserer med kundene over internett. Vedkommende utfører enten overgrepene selv, eller får noen andre til å gjøre det.

Slike overgrep kan være vanskelige å oppdage, i og med at de skjer der og da. Det finnes lite bevis for selve handlingen, hvis ikke noen har tatt opptak av det som skjer.

Fasilitatorene har vanligvis en nær relasjon til ofrene. I 41 prosent av sakene er det foreldrene som fungerer som fasilitator. I 42 prosent av sakene er det andre nære slektninger.

Det er ikke mange nordmenn som er dømt for bestilling og kjøp av slike overgrep, men flere saker har blitt rullet opp de siste årene. Ifølge Emil Kofoed, leder av Seksjon for seksuallovbrudd på Kripos, er det mellom 50 og 100 slike saker i det norske rettssystemet, som enten er avgjort eller under etterforskning.

Flertallet av sakene kan lenkes til Filippinene.

En filippinsk rapport fra 2019 sier at to av fem personene som kjøper slike videooverførte overgrep også har reist til landet. Kilder: Rapporten «Seksuell utnyttelse av barn over internett», Brennpunkt-dokumentaren «Hallikens hus», og rapporten «Online sexual exploitation of children in the Philippines»

Internett og fattigdom

Filippinene er et land preget av fattigdom. Sexhandel har vært en stor utfordring i lang tid. Ifølge International Justice Mission har påtalemyndigheten i landet klart å redusere den tradisjonelle sexhandelen betraktelig siden vi gikk inn i et nytt årtusen.

Men en annen utfordring har dukket opp: Internett.

Bente Manger er Kripos' liaisonoffiser på Filippinene. Hun kjenner forholdene i landet godt.

– Engelsk er ett av de offisielle språkene, så de fleste kan kommunisere på engelsk. Internett-tilgangen er god og stadig økende, og fattigdommen der er stor, forteller Manger.

Samtidig er Filippinene svært utsatt når det gjelder naturkatastrofer. I november 2020 ble landet rammet av en tyfon. Det får store konsekvenser når en av de viktigste næringene er jordbruk.

– Når du mister alt, er det mange som tyr til drastiske skritt og velger å tjene penger på denne type kriminalitet, sier Manger.

En gjennomsnittlig månedslønn på Filippinene ligger på rundt 2.000 kroner. Prisen for et videooverført overgrep kan ligge mellom 500 og 1.100 kroner.

En rapport utarbeidet av blant andre International Justice Mission, filippinsk politi og representanter fra politiet i både Norge, USA og Storbritannia, viser hvem som oftest står bak slike ugjerninger.

I de fleste tilfellene er det foreldrene eller nære slektninger.

Det handler om barn helt ned i spedbarnsalder.

Og politiet sliter med å stoppe det.

– Det er mange land som ber om bistand fra filippinsk politi. De må prioritere hvilke saker som haster mest. I tillegg må de selv kunne dokumentere at det fortsatt foregår noe straffbart. De kan ikke belage seg på for eksempel norsk etterforskning, sier Manger.

Derfor måtte politiet i Troms legge til rette så mye som mulig for politiet på Filippinene. De måtte søke opp profilene den da siktede mannen hadde vært i kontakt med, for å se om de fortsatt var aktive.

Og lista over profiler var lang. Ett av navnene gikk igjen. La oss kalle han «Salvatore». En slank mann i 20-årene, med høye kinnbein og mørkt hår. På brystet har han en tatovering.

Salvatore kunne kobles til flere e-postadresser og kontoer på forskjellige chatte- og kameratjenester.

Den 10. august 2017 betalte læreren i Troms 1.850 kroner til Salvatore via betalingstjenesten Paypal.

På en av enhetene til mannen fra Troms fant politiet også en video av en mann med tatovering på brystet som forgriper seg på et barn.

Opptaket ble gjort den 10. august 2017. Samme dag som mannen i Troms betalte 1.850 kroner til Filippinene.

Salvatores navn dukket også opp da operasjon «Sunlight» fikk inn en fjerde sak.

Så da politiet i Troms sendte ei liste over mistenkte til sine filippinske kollegaer i oktober 2018, sto Salvatore øverst på lista. Spørsmålet var bare om han fortsatt var aktiv, og om politiet der nede hadde ressurser til å etterforske mannen.

Det viste seg også at National Crime Agency (NCA), den britiske varianten av Kripos, hadde vært i kontakt med filippinsk politi under et år i forvegen. NCA hadde også ei liste med folk de mistenkte kunne stå bak videooverførte overgrep fra Filippinene.

Et av navnene på lista var Salvatore. Mye tydet på at han fortsatt var aktiv. Men kunne politiet stoppe han?

Følelsen av avmakt

Ifølge Bente Manger i Kripos er Filippinene er et papirbasert samfunn. De har ingen sentrale register slik vi har i Norge. Det er heller ikke gitt at alle har fødselsattest. Når det gjelder sporing av IP-adresser, telefonnummer eller forhåndsbetalt internett, så lar det seg ikke spore nøyaktig.

– Vanligvis kjenner ikke politiet adressen til personene de er ute etter, de kjenner bare bydelen.

Og «Salvatore» flyttet hyppig.

– Du kjenner på avmakt. Du har mest lyst til at det skal gå fort. Du vet at det fortsatt foregår. Det å ikke ha herredømme over hva som skjer, og hvordan politiet der nede prioriterer, var vanskelig til tider, forteller Linn Rognli Hansen.

Det gikk over et halvt år fra og politiet i Troms hadde tatt kontakt med kollegaene sine på Filippinene, før noe skjedde.

Men i begynnelsen av juli 2019 fikk etterforskningen plutselig fart på seg.

Lille frøken «Gonzales»

Bydelen Wawa er et fattig område i den filippinske byen Taguig. Husene ligner mer brakker enn hus, og står tett i tett.

I et smug ved siden av en liten skjønnhetssalong og en bank, ligger leiligheta filippinsk, norsk og britisk politi leitet etter.

Inne i leiligheta sto det blant annet et speil med en bamse klatrende på den ene siden. Foran speilet lå det noen leker og en rull med toalettpapir. Langs den ene veggen sto det en hylle full av leker. Noen av dem var ikke åpnet.

Leiligheta ligger i nærheten av en 7-Eleven, en McDonalds-restaurant og politistasjonen i området.

Politiet på Filippinene hadde prøvd å komme i kontakt med Salvatore en stund. Nå hadde de fått tak i han, i en undercoveroperasjon.

Salvatore visste det ikke selv, men han hadde tilbudt politiet barn for overgrep.

Om kvelden den 2. juli 2019 tråkler bevæpnet politi og representanter fra sosialvesenet seg gjennom trange betongkorridorer.

I den lille leiligheta finner de Salvatore og ei jevngammel kvinne. Han har på seg rød T-skjorte og har det svarte, lange håret i en ball på toppen av hodet. Kvinnen har mørkebrunt hår, piercing i underleppa, og er kledd i en hvit og rødstripete singlet.

De finner en madrass på gulvet, omgitt av leker. Nesten midt på madrassen ligger det en mobiltelefon.

Og de finner fem år gamle «Julia Gonzales».

Ifølge det filippinske mediehuset ABS CBN News var den fem år gamle jenta naboen til Salvatore og kvinnen. Når jentas mor var på jobb, skal de to voksne ha misbrukt jenta for betaling fra kunder over internett.

Morgenen etter får Linn Rognli Hansen en e-post om den vellykkede aksjonen. Operasjon «Sunlight» har i alle fall stoppet én av bakmennene i den altfor store industrien. Mer enn 1.700 mil fra Finnsnes.

LANGT UNNA: Det er langt mellom Finnsnes i Troms og i byen Taguig på Filippinene.

13 år i fengsel

– Det at det er en voksende industri er bekymringsverdig. Og vi vet det kan være vanskelig å oppdage. Tilgjengeligheten er 24/7. Det er billig for den vestlige verden, og det er en kynisk utnyttelse av fattigdom. Det er klart du kjenner på ei bekymring når du vet at det foregår hele tiden, sier Hansen.

– Kan man stoppe dette, tror du?

– Det er nok vanskelig, uansett type kriminalitet, men man kan jobbe for at færre begår slike lovbrudd. Også med tanke lovbruddene som foregår her til lands. Det er økt fokus på disse sakene, og vi avdekker stadig flere. Du skal ikke føle deg trygg, selv om du sitter hjemme i stua og bestiller overgrep.

I denne saken var det avgjørende for politiet at kollegaene til den tidligere læreren fulgte magefølelsen og meldte fra.

I retten hevdet mannen i 40-årene at de nesten én million kronene han hadde sendt til Filippinene var penger for å hjelpe folk han kjente der. Kjærester opp gjennom årene og familiene deres.

Han hadde en forklaring på chattene han hadde hatt, som omhandlet beskrivelser av overgrep og voldtekter av barn.

Som denne kommentaren til ei jente som oppga å være åtte år:

M Mann: how much do you think you can take inside

Mannen hevdet det var rollespill. Han forklarte seg om et krevende og stressende liv. Internett ble et sted han kunne rømme til, hvor han kunne spille ut forskjellige roller uten å måtte forholde seg til livet han levde i Norge. Men han hadde aldri til hensikt å gjøre virkelighet av tingene han chattet om.

Og videoene og bildene politiet fant hjemme hos ham, det var bevis han erkjenner å ha fått tak i. En del av det skal han ha sendt til filippinsk politi gjennom en anonym tipsemulighet på nettsidene deres.

Mannen hevder nemlig at han ønsket å stoppe sexindustrien som involverer så altfor mange barn i landet han liker så godt.

Nord-Troms tingrett trodde ikke på han.

Det eneste tiltalepunktet han ble frikjent for, var punktet som sa at han skulle ha hatt sex med en mindreårig jente på et hotell på Filippinene. Jenta på bildet han viste til sine kollegaer i februar 2018.

Mannen selv hevder han sjekket at jenta var over 18 år. Blant annet ba han henne om å vise ID.

Selv om det finnes bilder av hendelsen, kunne ikke retten si med sikkerhet at jenta var under 16 år.

Den tidligere læreren ble dømt til 13 år i fengsel. Han har anket saken videre til lagmannsretten, som ennå ikke har bestemt seg for om de skal behandle saken.

Men det er ikke den eneste straffesaken operasjon «Sunlight» har rullet opp.

Tre dommer og ei jente

De tre andre sakene etterforskningsgruppa jobbet med har endt med rettskraftig dom.

Dommene til operasjon «Sunlight» Ekspandér faktaboks Mann i 50-årene er dømt til 4,5 år i fengsel, blant annet for å ha medvirket til at noen har hatt seksuell omgang med barn under 14 år.

Mann i 50-årene dømt til 1,5 år i fengsel for blant annet hatt seksuell omgang med barn under 16 år.

Mann i 70-årene dømt til fengsel i 120 dager for å ha produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn.

Rettssaken mot mannen vi kaller Salvatore og kvinnen som ble pågrepet på Filippinene skal etter planen starte i løpet første kvartal 2021.

NRK har foreløpig ikke klart å få svar på hva de to konkret er tiltalt for, eller hvordan de stiller seg til tiltalen.

De siste årene har politiet på Filippinene reddet ut flere hundre barn fra slike overgrep. Vanligvis blir de tatt hånd om av sosialvesenet i landet.

– De har egne psykologer og et helsetilbud. Ofte blir barna plassert på barnehjem, hvor de får klær, mat, en seng å sove i og muligheten til å gå på skole, sier Bente Manger i Kripos.

Når det gjelder jenta som ble hentet ut fra leiligheta i Taguig, har ikke Manger oversikt over hvordan det har gått med henne.

I tillegg til henne, ble fire andre barn identifisert i forbindelse med politiaksjonen. Manger har heller ingen informasjon om hva som har skjedd med disse barna.

– Det er veldig vanskelig å finne dem i etterkant, ettersom de ikke var til stede i huset under aksjonen, sier Manger.

Det er nesten tre år siden politiet i Troms startet arbeidet med saken. Ennå er de ikke ferdige. Likevel er Linn Rognli Hansen tydelig på at hun vil gå den samme ruta igjen.

– Det handler om muligheten til å utgjøre en forskjell for noen, og å ansvarliggjøre dem som utnytter denne industrien. Barna på andre siden av jorden er virkelige barn, med samme tanke- og følelsessett som norske barn.

GIR SEG IKKE: Linn Rognli Hansen vil fortsette å jobbe med saker om involverer barn som er utsatt for vold og overgrep. Foto: Petter Strøm / NRK

PS! NRK kjenner navnene til både jenta som ble hentet ut av leiligheta på Filippinene og til de to som er tiltalt etter aksjonen 2. juli 2019. Vi har likevel valgt å anonymiser dem. Det samme gjelder profilene de norske mennene har vært i kontakt med på nett.