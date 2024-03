Det polare lavtrykket ble dannet ute i havet i formiddag, og snart treffer det land.

«I vestlig del av lavtrykket ventes opp i full storm og kraftige snøbyger Vær obs på rask endring i været», skriver Meteorologisk institutt på meldingstjenesten X.

Ifølge Yr.no kan det komme vindkast opp mot 30 meter i sekundet.

Det som er på vei er et polart lavtrykk.

Et slikt lavtrykk er et lite, gjerne intenst lavtrykk som dannes når kald luft fra isdekket i Arktis strømmer ut over åpent vann, ifølge Store norske leksikon.

Med disse lavtrykkene følger det gjerne kraftige snøbyger, sterk vind og svært dårlige kjøreforhold.

Ute i havet er det et sterkt kaldluftsutbrudd, som er årsaken til den kraftige vinden.

– Lofoten er spesielt utsatt

– Lofoten er spesielt utsatt. Hvis folk har løse gjenstander ute vil jeg anbefale å feste dem, sier vakthavende meteorolog Emili Carin Rønning.

Hun forteller at lavtrykket vil treffe helt fra Vesterålen i nord til Bodø i sør, men at det vil gi seg i løpet av natta.

Det er ikke dermed sagt at det blir stille og rolig i Nord-Norge.

For på lørdag fortsetter det med intense snøbyger og vestlig til nordlig kuling, lokalt kortvarig full storm fra nord i Nordland og opp til Vest-Finnmark.

Størst intensitet ventes lørdag ettermiddag, melder Meteorologisk institutt.

Samtidig med alt været er det også meldt om betydelig snøskredfare flere steder i Nord-Norge i helgen.

«Det vil dannes ferske fokksnøflak som er meget ustabile når de er helt ferske, og enkelte naturlig utløste skred kan ikke utelukkes der pålagringen er størst», melder Varsom.no.

Foto: Meteorologisk institutt

Snø på Østlandet

Også på Østlandet er det sendt ut farevarsel.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel fra svenskegrensen til Kongsberg og fra Moss i sør til Hadeland i nord.

Det ventes 5 til 10 centimeter snø for sørlige deler av Østlandet lørdag.

Området inkluderer Oslo, men ved fjorden kommer det meste av nedbøren som regn eller sludd.

– Beregn god tid

Væromslaget innebærer at man bør beregne noe ekstra tid til transport og kjøring.

Enkelte steder vil det kunne være vanskelige kjøreforhold lokalt.

– Bruk riktige dekk, kjør etter forholdene og beregn noe ekstra tid, skriver Meteorologene på X, tidligere Twitter.