Måtte legge ned etter dårlige søkertall – nå har 110 søkt seg til folkehøgskolen

Sandvik Folkehøgskole i Mosjøen har ikke hatt et ordinært skoleår siden 2008, men denne høsten gjør de et nytt forsøk. Med stort hell.

– Så langt har 110 ungdommer søkt seg inn på Sandvik. Vi er svært er overrasket over det høye søkertallet, sier rektor Redvald Hjulstad.

– Jeg tror tenåringene har voldsomt høye krav til seg selv på videregående. De jobber hardt, og ser på folkehøgskole som et pust i bakken.

Til høsten starter de opp med fem nye linjer: Disippelliv, X – sport & Friluftsliv, Fitness & Helse, Trend og Musikk & Lovsang.

Sandvik Folkehøgskole har oppstart 19. august og ligger på Helgeland. Dette er en forholdsvis liten skole, og den eneste kristne folkehøgskolen i Nordland. Foto: Personalet ved Sandvik Folkehøgskole

Skolen er nå et rehabiliteringssenter, men dette tilbudet avvikles før det nye skoleåret begynner.

Størst vekst i nord

Hittil i år har 4.702 ungdommer takket ja til en plass på folkehøgskole, noe som er en økning på 3,6 prosent fra samme dato i fjor. Den største veksten finner vi i Nord-Norge, som med 313 fylte skoleplasser opplever en økning på 14,7 prosent.

Informasjonsrådgiver for folkehøgskolene Marit Ashem tror det er en sammenheng mellom hva som er trendy i sosiale media, og hvilke linjefag som er populære på folkehøgskolene.

– TV-programmer, blogger og flotte naturbilder i sosiale media frister nok flere ungdommer ut i naturen. For eksempel merker Den Norske Turistforening vekst fra yngre personer i hyttene sine.

Nordnorsk natur frister

Asheim tror naturen i Nord-Norge frister flere til å reise nordover. Det virker eksotisk, samtidig som det ikke er så langt vekk.

– Både skolene og elevene deler mange fine bilder av nordlys, fjell og fin natur. Det gjør at man skiller seg ut. Friluftslinjer er populære blant elevene, og de fleste skolene nordpå tilbyr dette.

Asheim forklarer at mange søker seg til folkehøgskolene for et pauseår.

– Noen elever vet ikke hva de vil gjøre etter videregående, og bruker folkehøgskoleåret for å finne ut av det. Andre vet godt hva de vil studere, men trenger et pauseår etter mye hardt arbeid på videregående, før de skal utdanne seg.

«All time high»

I dag er det tre folkehøgskoler i Nordland, i tillegg til Nordnorsk pensjonistskole på Sømna. Sandvik, Vefsn og Lofoten Folkehøgskole.

Vefsn Folkehøgskole fylte alle skoleplassene for undervisningsåret 2016/17, og forespørselen i år er enda større. Undervisningsleder Bodil Nystad på Vefsen forteller om stor økning denne våren.

– Det er 50 prosent flere som har takket ja til skoleplass, som det var på samme dato i fjor.

Også på Lofoten folkehøgskole er søkertallene rekordstore. Skolen hadde 290 søkere til skolestart i fjor, mens hittil i år har de over 300.

«Det er all time high» sier rektor ved skolen, Brynjar Tollefsen.