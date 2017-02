Måtte amputere foten – nå skal saken opp i retten

Det var 27. februar i 2015 at en mann i 20-årene ble hardt kvestet i sammenstøtet mellom to biler i en busslomme på Frøskeland i Sortland. Sjåføren som er tiltalt for å ha kjørt på ham, må i dag møte i Vesterålen tingrett.

Ifølge tiltalen sto fornærmede i døråpningen på sin egen parkerte bil da den andre bilen kom kjørende rett mot ham. Han skal akkurat ha rukket å få hodet og venstre fot innenfor døra da han ble truffet.

Bildøren treffer hans høyre legg med stor kraft, og beinet ble påført omfattende skader at foten måtte amputeres mellom kne og ankel.

Mens sjåføren i den andre bilen – også en mann i 20-årene – stakk fra stedet, ble den skadde mannen i all hast fraktet til Universitetssykehuset i Tromsø i helikopter.

Vesterålen Online snakket i fjor med offeret om tiden etter amputasjonen. Han fortalte at det hadde vært mange inntrykk etter ulykken og at det hadde vært tungt å måtte lære seg å gå på nytt.

– Jeg har vært heldig som slapp unna med livet i behold, det er først i det siste det har gått opp for meg, fortalte han.

Pågrepet av politiet

– Det er svært alvorlig å forlate en trafikkulykke, spesielt hvis man vet eller tror at noen er skadet, sier politiadvokat Kay Rønning Nyvold. Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Føreren av den andre bilen ble pågrepet samme kveld og siktet og senere tiltalt for legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap. Tiltalen er senere utvidet til kjøring i amfetaminrus og bruk av narkotika.

– Det er et alvorlig forhold. Tiltalen går ut på at han har kjørt mot en bil hvor det sto en person i døråpningen. Personen ble påført betydelig skade, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold i Nordland politidistrikt til NRK.

Nytt vitne utsatte saken

Det er to år siden hendelsen, og etterforskningen har tatt lang tid.

– Saken var berammet i fjor vår, ble utsatt fordi den tiltalte kom opp med et nytt vitne, som på det tidspunktet var ukjent for oss. Det skjedde rett før hovedforhandlingene skulle starte. Vitnet er nå avhørt og er klart til å møte i retten torsdag, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold.