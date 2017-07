Mariella var passasjer på bussen som veltet: – Vi ble overrasket og noen ble redde

Det var onsdag formiddag en buss veltet på fylkesvei 81 ved Elsbakk i Hamarøy. Bussen fraktet 51 italienske turister. Ni ble sendt til legekontoret på Oppeid etter uhellet.

Alle fikk konstatert lettere skader, men to ble sendt til sykehuset i Bodø for videre behandling, ifølge opplysninger fra politiet.

– Vi ble veldig overrasket, og noen ble redde. Heldigvis var det et lite vindu som var åpent, og som vi kom oss ut gjennom, forteller Mariella Prosperi.

De italienske turistene står her samlet utenfor butikken på Hamsund mens de venter på ny buss. Foto: Dag Folkestad

Hun var en av turistene som hadde vært på ferie i Lofoten da ulykken inntraff. Hun forteller at det hele gikk forholdsvis rolig for seg, tross den dramatiske hendelsen.

– Jeg fikk hjelp fra medpassasjerer til å komme meg ut, sier Prosperi, som er glad for at det ikke endte mer alvorlig.

– Ble du redd selv?

– Nei, jeg er jo italiensk, sier hun spøkefullt.

Ulykken skjedde på riksvei 81 mellom Oppeid og Skutvik i Hamarøy. Foto: Dag Folkestad

Møtte annet stort kjøretøy

Lensmann Aslak Finvik forteller følgende om årsaken til uhellet:

– Bussen kjørte i grøfta, så sviktet kanten.

Politiet oppretter sak på hendelsen, forteller lensmann Aslak Finvik. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Årsaken til at sjåføren kom så langt ut er usikkert, men det ble hevdet at han møtte et annet stort kjøretøy. Så ble det rett og slett for trangt.

Det ble satt kriseteam etter at meldingen om ulykken nådde politiet, men det ble heldigvis ikke behov for større krisehåndtering, sier Finvik.

– Hva skjer videre?

– Passasjerene er tatt hånd om og samlet på Oppeid. Det blir organisert videre busstransport av selskapet som stod for kjøringen, forteller lensmannen, og legger til at politiet vil etterforske saken på lik linje som de gjør med andre trafikkuhell.

Flyr hjemover torsdag

For Mariella Prosperi og resten av reisefølget går turen hjemover i morgen.

– Vi flyr fra Bodø til Milano. Så er det buss siste stykket. Det går forhåpentligvis bra.