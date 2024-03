Her skal hundrevis gå langløp på ski om få dager: – Har ødelagt litt nattesøvn

Marcialonga har hvert år rundt 7000 deltagere.

Det verdenskjente langløpet har fått sitt eget søsterløp i Norge og Bodø.

Dager før langløpet Marcialonga Artic Ski Race skal gå av stabelen, viser værvarselet på Yr.no at gradestokken i Bodø kan stige opp mot åtte grader.

– Været har bekymret meg og det har ødelagt nattesøvn, sier Skjalg Dreyer, som er daglig leder for langløpet.

En bro løperne skulle over kollapset og værmeldingen har gjort at arrangørene har sett seg nødt til å gjøre endringer i løpet.

For deler av den 46 kilometer lange løypa skal nemlig gå utenfor de vanlige skiløypene.

Målgangen skal være midt i Bodø sentrum som nå er nesten helt fritt for snø.

Løpet sendes direkte på NRK1 den 9. mars fra klokka 11:50.

Lastebiler er i gang med å frakte flere tusen kubikkmeter med snø til Bodø sentrum. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Flere hundre lastebilturer

Snømangelen har ført til at arrangørene skal frakte flere tusen kubikkmeter med snø inn i byens gater, og med dårlig vær kan snøen smelte.

Dreyer meddeler at det har vært noen hektiske døgn, men han har troen på at han sover bedre fremover.

– Vi har i løpet av de 24 siste timene skaffet oss kontroll.

Daglig leder for Marcialonga Artic Ski Race, Skjalg Dreyer har hatt litt hodebry med en skummel værmelding. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

I utgangspunktet skal det fraktes 6000 kubikkmeter med snø til løypa som går gjennom Bodø sentrum.

Men om det blir nødvendig kan det fraktes opptil 10.000 kubikkmeter fra et snølager som er nesten ti kilometer unna startstreken.

– Det medfører flere hundre turer med lastebiler og en prislapp på noen hundre tusen, sier Dreyer.

Og selv om værmeldingen har skapt hodebry, så er det nok snø til å arrangere skirenn, slår Dreyer fast.

Bro i løypen kollapset

Men en ulykke kommer sjelden alene, er det noe som heter.

Og som om ikke de nordnorske «sommertemperaturene» var nok, så kollapset en bro i helgen som løperne etter planen skulle over.

Broen som kollapset. Her skulle skiløperne som skulle gå den lengste distansen gå over. Foto: Ola Helness / NRK

– Det ville vært katastrofe om den hadde kollapset under Marcialonga. Jeg tør nesten ikke tenke på hva som kunne skjedd, sier Dreyer.

– Hvorfor har det ikke blitt oppdaget tidligere?

– Det vet jeg ikke. Det er kanskje tidens tann som har tæret på. Den har stått der siden 1989, og jeg vet ikke noe om vedlikeholdet, sier han.

– Burde dere blitt klar over det på et tidligere tidspunkt?

– Vi har vært klar over at vi ikke skulle kjøre over med tråkkemaskinen, som er 6,5 tonn tung. Så det har ikke vært noen tråkkemaskiner over brua, kun snøskutere og skiløpere, sier Dreyer og fortsetter:

– Det var hell i uhell at det skjedde som det skjedde.

Tidligere skulle start også være i Bodø sentrum men på grunn av det varme været og broen som kollapset har arrangørene sett seg nødt til å endre på løypen.

Bærekraft er ett av målene

Men selv om arrangørene har møtt utfordringer så har løpet som mål om å være så bærekraftig som mulig, forteller Dreyer.

– Vi jobber hele tiden med bærekraft og at vi skal ha et minst mulig fotavtrykk.

Noen av tiltakene har vært å bruke natursnø framfor kunstig snø.

– Det er et mindre avtrykk enn om vi skulle ha produsert mange tusen kubikk med kunstsnø som trekker både strøm og vann, sier Dreyer.

Avhengig av å frakte snø

Frida Austmo Wågan forsker på bærekraft og idrett.

Hun forteller at det ikke er bærekraftig å frakte snø med flere hundre lastebillass, men hun skjønner hvorfor det må gjøres for å gjennomføre løpet.

Frida Austmo Wågan er doktorgradsstipendiat og har forsket på bærekraft og idrett. Foto: Privat

– Men man burde ikke være avhengig av å frakte snø for å kunne gjennomføre et skirenn i mars, sier hun.

Wågan peker på at det blir mindre og mindre snø på grunn av klimaendringer.

– Hva tenker du om at mål er midt i Bodø sentrum?

– Jeg skjønner det med tanke på at man vil generere folkeliv og publikum. Men samtidig så hadde jo selvfølgelig sånn rent miljømessig vært bedre om man bare hadde lagt rennet til der det allerede er skiløyper.

Starten på elitefeltet i Marcialonga 2023 Foto: Geir Olsen / NTB

Bærekraftig løsning

Dreyer forteller at i langløpssirkuset ute i verden er det ofte lang transport til startstreken.

Den opprinnelige planen til løpet var å legge både start og mål til midt i sentrum slik at det hadde blitt en større folkefest og at man ville kunne gå fra frokosten på hotellet og til startstreken.

Nå blir det som nevnt bare målgang midt i sentrum.

Og om løypa hadde gått etter planen mener Dreyer at løpet hadde vært bærekraftig.

– Det er ingen plass som jeg er kjent med som er så kompakt og bærekraftig som det arrangementet vi prøver å få til.

– Så du mener at det er den mest bærekraftige løsningen?

– Ja, vi har ett ønske om å skape et bærekraftig arrangement med å ha kort reise fra flyplassen til hotellet til matservering og frokost og det å kunne gå til start.

Og selv om arrangørene har møtt noen utfordringer, så slår Dreyer fast at den 9. mars blir skirenn i Bodø sentrum.

– Vi gjør klart for ski- og folkefest i Bodø.