Mann siktet for drap på samboeren: – Siktelsen er i tråd med hva familien har ment hele tiden

I to år har familien til kvinnen som ble funnet død i Vesterålen 2016 kjempet for å overbevise politiet om at hun ikke hadde begått selvdrap. Nå har de kommet mye nærmere en avklaring.

For nå er det kjent at politiet har siktet kvinnens samboer for drap. Siktelsen ble først omtalt i Vesterålen Online.

Advokat Arvid Sjødin. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Siktelsen er i tråd med, og gir et korrekt inntrykk av, hva familien har ment har funnet sted hele tiden, sier familiens bistandsadvokat Arvid Sjødin til NRK.

Politiet klarte ikke å konkludere

Dødsfallet som fortsatt etterforskes skjedde i august for to år siden. På det tidspunktet var det vanskelig å konkludere med hva som hadde skjedd, om det var snakk om et selvdrap eller om det var begått en kriminell handling.

Politiet i Vesterålen etterforsket saken, men klarte ikke å konkludere, og mente det ikke var grunnlag for å gå videre med saken. Men statsadvokaten slo fast at saken måtte etterforskes videre, blant annet etter press fra avdødes pårørende.

Etterforskningen ble gjenopptatt, og tidligere i år ba Nordland politidistrikt Kripos om bistand. Kripos-etterforskerne har vært i Vesterålen siden i vår, etter anmodning fra det lokale politiet. På det meste har Kripos hatt seks etterforskere i Vesterålen.

– Saken har blitt altfor gammel

– Vedkommende har hatt status som siktet fra starten av saken, den statusen har kommet som følge av bruk av tvangsmidler mot denne personen. I forbindelse med nye etterforskningsskritt mot denne personen var det nødvendig å formalisere en siktelse, og den lyder da på drap, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold til NRK.

Politiadvokat Kay Rønning-Nyvold. Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

– Bakgrunnen for siktelsen nå, er den informasjonen og de opplysningene som har kommet gjennom den tekniske etterforskningen på åstedet og avhør som er gjort i saken, fortsetter han.

Rønning-Nyvold sier at politiet fortsatt ikke utelukker at det kan være snakk om et selvdrap.

– Saken etterforskes videre. Den vil pågå enda en stund fremover, det gjelder både teknisk og taktisk etterforskning. Vi kan ikke si noe nå om når vi er ferdig.

Rønning-Nyvold understreker at siktelsen er foreløpig, og at den kan bli endret.

– Saken har høy prioritet, den har blitt altfor gammel og vi ønsker å få den ferdigstilt så raskt som mulig.

Fikk i oppdrag å se på saken på nytt

Det er advokat Arvid Sjødin og pensjonert Kripos-etterforsker Jan Arnt Skjolde som fikk i oppdrag fra familien om å se på saksdokumentene på nytt, etter at den lokale politiet ikke hadde klart å konkludere i saken.

– Vi kom til at det var nødvendig å kontakte statsadvokaten og politiet for å prøve å få gjort mer med saken slik den fremsto for oss, sier Sjødin til NRK.

De fikk gehør hos statsadvokaten, som mente saken måtte etterforskes videre.

– Det førte til at Kripos ble involvert, og da de kom på banen ble det gjort betydelig etterforskning. Vi legger merke til at det er gjort endring i siktelsen, sier Sjødin.

– Hva var det i saksdokumentene som gjorde at dere mente saken måtte etterforskes mer?

– Det var både taktiske og tekniske opplysninger som ikke samsvarte med det bildet politiet dannet seg innledningsvis. Vi kom opp med nye forslag, nye ting og nye opplysninger.

– Hvordan har de pårørende reagert på at en mann nå er siktet for drap i denne saken?

– De er avventende, men tilfreds med at det etter to år skjer resultater i saken, noe de har forventet for lenge siden. De har vært klare hele tiden på at datteren deres ikke har begått selvdrap. Det var ikke noe dokumentasjon på selvdrap, så da måtte vi jobbe med at annet alternativ.

– Hvordan har ventetiden vært?

– Den har vært veldig vanskelig. Man går inne og brenner med opplysninger man ikke får ut, og da er det vanskelig å være pårørende. Det har de vært preget av. Men jeg synes de har vært modige og stått på med tanke på det de mener er det riktige i denne saken, sier Sjødin.

NRK har vært i kontakt med siktedes forsvarer Lo-Johan Dag Melinder som ikke vil kommentere saken på nåværende tidspunkt.