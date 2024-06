På våren og sommeren er det på tide for norske bønder å sette potetene, som skal høstes om noen måneders tid.

Men det er ikke bare bønder med store åkre som skal ut med settepotetene.

En undersøkelse Norstat gjorde for Felleskjøpet i vår, viste at sju av ti nordmenn mener vi bør produsere mer mat selv.

Potetgleden har ført til utfordringer.

Det finnes rett og slett ikke nok settepoteter å få tak i.

– Vi kan bekrefte at det har vært så stor etterspørsel etter settepoteter denne sesongen, at vi er gått tomme ved flere avdelinger.

Det sier Sigbjørn Vedeld, seniorrådgiver kommunikasjon i Felleskjøpet.

Norges befolkning har talt: Vi må produsere mer mat for å øke selvforsyningsgraden, og vi lærer gjerne mer om å dyrke litt av maten sjøl. Foto: Morten Andersen / NRK

Butikkene bestilte for lite

Vedeld innrømmer at butikkene deres i Nord-Norge rett og slett har bestilt inn for lite, sammenlignet med hvor mange settepoteter folk vil ha.

Men hva er egentlig en settepotet?

Jo, enkelt forklart er det en potetknoll som plantes ut for å produsere nye planter. Det er altså bruken som først og fremst skiller den fra en matpotet. Den er også mindre i størrelse og har spirer.

Når nettene er frostfrie, fra begynnelsen av mai og helst før St. Hans, kan du sette potene i jorda. Er du heldig kan en settepotet gir omtrent 20 nye poteter.

Visste du at du ikke bør sette matpoteter rett i jorda? Det kan få store konsekvenser for bønder: Les også Potetdyrking kan være ulovlig

Ikke bare i nord, men over hele landet ser Felleskjøpet en økning i salget.

17 prosent økning i salget fra i fjor er fasit for alle butikkene i hele Norge.

Akkurat hva som gjør at folk vil ha så mange settepoteter i år, er det ikke ett enkelt svar på.

– Den store etterspørselen har trolig flere forklaringer. Både fjorårets gode potetår i nord, og Felleskjøpets fokus på økt selvforsyning er nok noe av årsaken som ligger bak. Våre kunder har tydeligvis fått øynene opp for å dyrke poteter, sier Vedeld.

Han mener at Norstats undersøkelse om selvforsyning er et klart tegn på dette.

– Over halvparten av det norske folk svarte at de gjerne vil lære mer om å dyrke sin egen mat. Interessen for hjemmedyrking er definitivt til stede.

Dina Fonn Sætre og Henning Andreas Holand i potetåkeren på Engeløya i Steigen. Foto: Åpentlandskap

Potetbønder: – Kjempepositivt!

I Steigen i Nordland finner vi Fonn Holand Gård.

Det er Henning Andreas Holand (40) og Dina Fonn Sætre (34) som driver potetgården på Engeløya.

Sammen vant de «Årets Bonde» i 2020 for potetgården sin.

De har selv bidratt med å gi ut settepoteter via Felleskjøpet, og mener det ikke er annet enn positivt at nordmenn ønsker å dyrke lidenskapen deres.

– Det er kjempepositivt at folk har fått en bevissthet om at vi har lav forsyningsgrad, og at vi trenger å dyrke mer selv. Vi er et av landene i verden med lavest forsyningsgrad, og dette er et viktig steg for at det skal bli endring, sier Dina Fonn Sætre.

Spiser du poteter? Ja, poteter er det beste tilbehøret jeg vet om😃! Nei, det er overhodet ikke godt😬! Vet ikke fordi jeg har aldri spist potet. Vis resultat

Hun mener at folk bør vite hvordan man dyrker grønnsaker selv. På den måten får folk et bedre blikk på hvor vanskelig det kan være, og hva slags utfordringer bøndene har.

– Alle som har barn bør dyrke sine egne poteter, sånn at de skjønner hvor maten kommer fra.

Fonn Holand Gård selger ikke settepoteter i år, men de har ikke manglet på forespørsler i løpet av våren.

– Vi har fått mange flere forespørsler enn før, og det er jo interessant, sier Henning Andreas Holand.