Mange vil reforhandle EØS-avtalen

40 prosent av de spurte mener Norge bør reforhandle EØS-avtalen, mens 35 prosent sier nei, viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Høyre og Arbeiderpartiet sier nei til reforhandling, mens SV-leder Audun Lysbakken mener som tidligere at avtalen er en viktig årsak til sosial dumping, og at det finnes mange alternativer.