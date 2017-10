Mange fastleger er vanskelig å nå

Fastlegekontor i Lødingen, Brønnøy og Lurøy kommer best ut i Nordland. Et legekontor i Ballangen kommer på siste plass, ifølge Forbrukerrådets undersøkelse. 1374 fastlegekontor over hele landet er testet og rangert på informasjon, service og digital tilgjengelighet. Mange fastleger er frakoblet internett og vanskelige å nå, viser undersøkelsen.