Lundefuglbarna fikk mat så det holdt og spiste seg store – likevel dør de

På slutten av 70-tallet var det omkring 1,5 millioner lundefuglpar på Røst i Lofoten. Mye har endret seg siden da, og nå gjenstår det bare 20 prosent av kolonien.

Tidligere har matmangel vært et problem, og fuglene har bare hatt tilgang på hyse. I år var det derimot rikelig med mat, og lundebarna spiste seg store på kort tid. Dette ga forskerne et håp om at kolonien skulle få en god hekkesesong.

Men på tampen av sommeren snudde det brått.

I starten av sesongen fikk lundebarna rikelig med mat, derfor er fuglene som dør nå ganske store. Foto: Tycho Anker-Nilssen

12 dårlige år på rad

Forskerne må helt tilbake til 2006 for å finne et godt lundefuglår. Omtrent halvparten av årets unger er allerede døde, og plutselig matmangel gjør at de gjenlevende går en dyster fremtid i møte.

Tycho Anker-Nilssen seniorforsker i NINA tror kolonien på Røst vil få en halvering innen 2030 hvis ungene ikke overlever Foto: Kari Skeie / NRK

– I år levde de veldig lenge siden foreldrene fant godt med mat i begynnelsen, så de er ganske store de ungene som dør nå, sier Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Da forskerne kom tilbake til Røst i august så de at det var lite aktivitet i kolonien. Ungene hadde blitt magrere og mange var allerede døde.

Lundeunge med "lundelus" ved nebbet Foto: Tycho Anker-Nilssen

– Det kan hende at 20–25 prosent av ungene kommer til å forlate reiret, men vi har fulgt med dem som går ut og de er i veldig dårlig kondisjon og har dessverre ikke store sjanser til å overleve, sier Anker-Nilssen.

I 2016 var det bare seks prosent av ungene som forlot kolonien.

Siden en lundefugl ikke begynner å hekke før den er minst fem år, finnes det heller ingen rask løsning for å få bestanden stor igjen.

– Noen rekruttering de nærmeste fem årene er utenkelig.

Evig optimist

Selv om det ikke har skjedd mye med kolonien på Røst fra i fjor er en ting uforandret: Lundefuglen gir aldri opp. År etter år kommer lundefuglene tilbake til Røst for å finne sin utkårede fra tidligere år.

– Den kommer tilbake hver sommer til samme sted, samme koloni, samme reir og gjerne samme partner. Det vil jeg si er optimistisk etter å ha mislyktes tolv år på rad.

Likevel ser ikke forskerne helt svart på situasjonen, for noen av ungene fra årene før har klart seg.

– Oppi alt dette så må vi jo fortsatt se de tre siste årene som en positiv tendens. Det er jo tross alt noen som har kommet seg på vingene, og vi har faktisk sett noen ungfugler fra 2016-kullet besøke kolonien i år.