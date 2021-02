Mandag kunne du lese om den bitre makrell i tomat-striden mellom tradisjonsrike Stabbur-Makrell og nykommeren Lofotprodukt.

Matvaregiganten Orkla mente at den nye konkurrenten, som eies av Insula, driver med misvisende markedsføring.

Lofotprodukt påstår at produktet sitt er kortreist, til tross for at tomatene kommer fra Portugal, og at produktet sendes ut fra Sunnmøre og videre til hele landet.

Daglig leder i Lofotprodukt, Øystein Rist. Foto: Pressefoto

Men nå kommer det fram at Stabburet gjør nøyaktig det samme selv.

Det reagerer daglig leder i Lofotprodukt, Øystein Rist, på.

– Vi har ingenting imot hva andre gjør med sine produkter. Men vi har blitt dratt inn i en rettssak av en konkurrent som mener vi gjør noe galt. Når vi ser hva den samme aktøren gjør på sine egne produkter, og kaller også det kortreist, så bør de feie for egen dør, sier Rist.

Orkla innrømmer feil

For på Orklas nettsider kan man lese om surkål og forskjellige agurk-produkter som omtales som et «lokalt og kortreist produkt».

Rist lurer fælt på hvorfor dette er kortreist, mens deres egne produkter ikke kan være det.

Både agurkmix og surkål markedsføres som kortreist på Orkla sine nettsider, under storhusholdning. Det betyr at det som regel selges til restauranter, og lignende. Foto: Skjermdump / Orklafoods.no

– Når man angriper oss med at vi har tomater fra Portugal og sender rundt til hele landet, så må jo motparten vise at alle ingredienser kommer fra der produktet lages. Hvor kommer sukkeret i laken fra, og alle de andre ingrediensene?

Når NRK kontakter Orkla og kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken, innrømmer han at merkingen er feil.

– Orkla Foods Norge har en stor produktportefølje og dessverre kan det skje feil iblant. Vi setter pris på at dere påpeker dette slik at vi kan endre på informasjonen, sier han og fortsetter:

Dag Olav Stokken i Orkla Foods Norge.

– Selv om det kun er en noen kilometer fra dyrker til fabrikk, er vi enig i at et produkt som transporteres videre i et større område ikke kan kalles kortreist.

Han understreker at agurken og kålen kommer fra gårdene som ligger rundt fabrikken til Nora på Rygge, i Østfold. Noen ingredienser i laken, som sukkeret, er importert.

– Men her dreier det seg om noen produkter som ikke markedsføres direkte til forbrukere, men til storhusholdningsmarkedet, påpeker han.

Vil fremdeles til retten

Men til tross for at Orkla nå har fått passet påskrevet fra konkurrenten, har de ikke gitt noen uttrykk for at de vil trekke saken.

– Vi tok opp forholdet rundt Lofotprodukt sin merking med dem i høst, uten at de ønsket å endre sin praksis, sier Stokken.

De to aktørene møtes i retten i mai/juni.

Øystein Rist i Lofotprodukt, sår tvil om hva som egentlig er bakgrunnen til at storaktøren skal legge seg opp i deres produkter.

– Vi lager vårt produkt på Gjerdsvika med 350 innbyggere sør for Ålesund. Man kan jo spørre seg hva som er matvaregiganten sine motiver når de oppgir at surkål, rødbeter og agurker over hele landet blir markedsført som kortreist og lokalt.

Rist sier at de ikke ønsker å legge seg opp i om Orkla sitt produkt er kortreist eller langreist.

– Men det ser ut til at det brukes all mulig skyts for å forhindre oss i å kunne bruke tiden vår på å utvikle nye makrellprodukter.

Stokke i Orkla avviser at de ønsker å kvitte seg med en direkte konkurrent.

– Vi vil på det sterkeste tilbakevise en slik anklage. Vårt motiv er at vi ønsker en fair konkurranse hvor vi holder oss til spillereglene og rydder opp om vi gjør feil.