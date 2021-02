Makrell i tomat-krangel havner i retten: – Vi er villige til å slåss

Hvert år selges det titalls millioner bokser med makrell i tomat her i landet.

Det finnes flere aktører, men den største og mest kjente er Stabburet-Makrell – med om lag 30 millioner solgte bokser i året.

I fjor dukket det opp en nykommer på markedet. Insula-eide Lofotprodukt lanserte flere nye makrell i tomat-produkter som alle er produsert i Norge – riktignok ikke i Lofoten, men på Sunnmøre.

Men nykommeren har hisset på seg Orkla, konsernet som eier og produserer Stabbur-makrell.

Orkla drar nå Lofotprodukt for retten i månedsskiftet mai/juni. Daglig leder Øystein Rist i Lofotprodukt, syns saken er trist.

– Vi synes det er veldig leit at vi er nødt til å bruke tiden vår på dette. Vi er en liten aktør som ønsker å bruke tid på å selge makrell, ikke være i retten med det vi anser som en dominerende konkurrent som vil vise muskler.

Kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla, sier at saken er prinsipielt viktig:

– Vi er villige til å slåss for det vi mener er prinsipper og de verdiene vi har bygget opp gjennom mange tiår.

Kortreist eller langreist?

Stokken forteller at det er to grunner til søksmålet.

Den første handler om villedende markedsføring. Lofotprodukt selv reklamerer med at produktet de selger er kortreist.

Orkla er uenig i det. For tomatene i produktet er importert fra Portugal. Og hvor kortreist er nå egentlig det? Ikke i det hele tatt, mener Orkla.

De mener også at makrellen, som er en vandrer, naturlig nok blir fanget over store områder.

– Makrellen og tomaten blir fraktet til en fabrikk på Sunnmøre, og derfra reiser produktet videre til frokostbord fra Mandal til Hammerfest. Det vil si at innholdet i makrell i tomaten har reist mange hundre mil før den havner hos forbrukeren, og vi mener det er direkte misvisende å kalle dette for kortreist.

Så var det dette med omega-3.

Orkla mener Lofotprodukt både merker produktene med et for høyt innhold av omega-3 og feil med hensyn til sammensetningen av omega-3-fettsyrer.

Omega-3 kan bestå av ulike typer fettsyrer hvor noen er mer sunne enn andre, forteller Stokken.

– De deklarerer alt omega-3-innholdet som de sunneste fettsyrene, og det kan faktisk ikke stemme.

Avfeier kritikken

Hos Lofotprodukt står de på sitt. Makrell i tomaten er kortreist og de angir rett omega-3-innhold, hevder daglig leder Øystein Rist.

For å ta dette med kortreist først:

– Vi ønsker å få frem poenget med at produktet vårt er produsert i Norge. Det skiller oss fra de andre produktene i samme kategori, hvor det stort sett er utenlandsk produksjon.

Rist understreker at makrellen fiskes med norske båter. Den kommer i land og blir filetert bare en time fra fabrikken på Sunnmøre.

– Når de andre merkevarene som forbrukeren har å velge i blir produsert i utlandet, så anser vi vårt produkt som kortreist. Det er ikke et matematisk begrep, men et relativt begrep. Vi er klar på at makrellen fra Lofoten er kortreist uansett hvor i Norge du kjøper den.

– Men tomatene er fra Portugal. Er de kortreiste?

– Vi sier ikke at det er makrell med kortreiste tomater. Men makrellen i tomat er laget i Norge og er sånn sett kortreist.

Ikke unikt for Insula

Men at Lofotprodukter produserer makrell i tomat i Norge, er ikke unikt.

Hvor produseres den? Ekspandér faktaboks Stabburet selv produserer hovedsakelig i Kungshamn i Sverige, men har også noe av produksjonen i Fredrikstad.

King Oscar har to fabrikker hvor de lager makrell i tomat. Én i Polen og en i Svolvær.

Norgesgruppens First Price-produkt lages fremdeles på Sunnmøre, noe de har gjort siden 2004.

Når det gjelder spørsmålet om merkingen av omega-3-innholdet svarer Rist følgende:

– Der har vi alt vårt på det tørre. Vi har analyser fra akkrediterte laboratorium som viser at vi er godt innenfor med det som står på boksen. Det som er, er at vi har satt en parentes feil i deklareringen. Straks vi ble oppmerksomme på det, tok vi kontakt med Mattilsynet som godkjente at vi brukte opp de boksene vi har, og vi mener at det er bærekraftig og miljøvennlig.