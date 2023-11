Kystvaktskipet KV Bjørnøya døpt og overlevert til Sjøforsvaret

Kystvaktskipet KV Bjørnøya ble døpt ved Vard Langsten i Tomrefjord i dag. Nå blir skipet overlevert til Sjøforsvaret. Dette er det andre av tre kystvaktskip som blir levert fra Vard.

– Kystvakten gjør en viktig jobb med å overvåke norske farvann. De har et nært og godt samarbeid med fiskerimyndighetene og bidrar til at vi har best mulig kontroll med ressursene som tas ut av havet. Det nye kystvaktfartøyet vil styrke Norges evne til å holde oversikt, beredskap og kontroll i våre farvann – dette er en viktig satsing for regjeringen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Det var hun som fikk æren av å døpe kystvaktskipet i dag.

I fjor utførte Kystvakten over tre tusen oppdrag, både militære og sivile. Blant annet nær 700 oppdrag til støtte for Politiet, og like mange til støtte for Kystverket.

De tre nye kystvaktfartøyene, KV Jan Mayen, KV Bjørnøya og KV Hopen, er en av de største forsvarsanskaffelsene i maritim sektor i Norge.

Fartøyene skal erstatte Forsvarets tre fartøy i Nordkapp-klassen som ble bygget på 1980-tallet. De tre nye kystvaktfartøyene bygges av Vard Group og har en kostnadsramme på 7,2 milliarder kroner. Forsvarsmateriell står for anskaffelsen.

– Dette er en stor dag for havnasjonen Norge. KV Bjørnøya vil sammen med søsterskipene gi styrket evne til myndighetsutøvelse og suverenitetshevdelse i norske havområder, sier Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Oliver Berdal.