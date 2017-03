Etter å ha tilbrakt hele natta i en to meter dyp septikkum, ble en kvinne i 70-årene fra Nordmela i Andøy fredag formiddag heist opp av brannmannskap etter at en nabo oppdaget henne, skriver Vesterålen Online.

Kvinnen var da både kald, våt og forkommen, etter å ha ligget i kummen siden hun falt ned i den rundt klokken 17.30 torsdag ettermiddag.

– Omstendighetene rundt selve fallet er litt uklare, men det vi vet er at kvinnen har hatt problemer med kloakken og at hun skulle hente et kummespett da ulykken skjedde, sier lensmann Lill Pettersen til NRK.no.

Til alt hell hadde kvinnen en avtale fredag formiddag. Da hun ikke møtte til denne, ble det tatt kontakt med en nabo som har nøkkel til kvinnens hus.

Fulgte sporene i snøen da hun hørte rop

– Der søkte naboen grundig gjennom hele huset. Hun skjønte at noe var galt da hun så at det var satt en kake til steking. Man går jo ikke bare fra en kake til steking, så naboen fortsatte letingen.

I kjelleren oppdaget naboen at kjellerdøra sto åpen.

– Da hun så tøflene sto ved kjellerinngangen skjønte hun at kvinnen måtte ha gått ut. Hun fulgte sporene i snøen et stykke nedenfor huset, da hun plutselig hørte rop. Da hun kikket ned i septikkummen, fant hun kvinnen.

Både brannvesen, helsepersonell og politi rykket ut for å bistå i aksjonen.

– Brannvesenet fikk heist henne opp. Heldigvis ser det ut til å ha endt godt, takket være godt naboskap. Det er snakk om en septikkum og ikke en tank, så kvinnen har ikke ligget «i dritt», for å si det sånn. Men det har vært en kald natt, så vi er veldig glad for den innsatsen naboen gjorde for å finne kvinnen.

Ettersom kvinnen var både skjelven og forkommen da hun ble heist opp, har ikke politiet fått snakket ordentlig med henne om selve hendelsesforløpet.

– Men vi mistenker ikke at det skal ha skjedd noe kriminelt.