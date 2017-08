Kunst mot sorg: – Det blir nesten en religiøs opplevelse, det var så sterkt

I kveld på NRK 1 forteller H.M Dronning Sonja at hun fant ro på Vedøya utenfor Røst – sammen med en skulptur av den italienske kunstneren Luciano Fabro og kunstneren Anne Katrine Dolven.

– Vi var på Vedøya en natt i 2011, en tid etter det grusomme som skjedde i Oslo og på Utøya, sier Dronningen i programmet.

Sammen med Dolven, som for tjuefem år siden tok initiativet til det som nå er verdens største skulpturpark, forlot de kongeskipet i Vestfjorden og dro med lettbåt inn til øya.

Midt på natten klatret de opp til skulpturen «Reiret» som består av tre egg og to søyler i marmor.

– Det blir nesten en religiøs opplevelse, det var så sterkt sier Dronningen.

– Alle ser kunsten med forskjellige øyne

Dronningen åpnet den første skulpturen i prosjektet på Vega for 25 år siden. Planen var å ha skulpturer i hver kommune i Nordland. Dronningen har fulgt prosjektet siden, og åpnet den foreløpig siste skulpturen på Træna for noen år siden.

Prosjektet fikk mye kritikk i startfasen, men i dag har de aller fleste et positivt forhold til det.



– Det er ikke alt man forstår med en gang, men etter en tid er det noe som vokser. Er det virkelig god kunst, er det noe der som forteller deg at det er noe. Det er ikke sikkert man kan si akkurat 100 prosent hva det er. For meg er det kanskje form, struktur. Og alle ser vi kanskje med forskjellige øyne på et kunstverk, sier Dronningen.

Skulpturlandskapets «Gudmor»

Dronningen har på mange måter blitt gudmor for det som nå er verdens største skulpturpark i utstrekning. Gjennom årene har hun også sett og opplevd mye kunst sammen med kunstneren Anne Katrine Dolven.

Initiativtaker og kunstner Anne Katrine Dolven. Foto: Monica White Martinsen / NRK





– Utgangspunktet var at jeg så på fylket som et hus, hvor hver av de 45 kommunene var et rom, sier initiativtaker Dolven til NRK.

Hun legger til at hun synes fylket var modige og gjorde en fantastisk innsats. Nå er prosjektet i en helt ny fase.

– Prosjektet kan brukes mer og synliggjøres, fra bedre skilting og reiseruter til å samle folks historier.

– Et stort potensial

Dronningen er enig i at fylket burde samlet dokumentasjonen rundt tilblivelsen på en sånn måte at det var mulig å få gjort forskning rundt samtidskunstfeltet.

H.M Dronning Sonja blir intervjuet til dokumentaren "Dronning i verdens største skulpturpark". Her er hun på Henningsvær fyr i Lofoten.





– Jeg ser et stort potensial. Man skulle hatt et sted man kunne samlet alle brev, modeller og avisutklipp så man virkelig kunne forstå utviklingen og gått tilbake og se. Hvordan var det egentlig? Fordi dette er en fantastisk historie som jeg håper folket forstår at vi må ta vare på, sier den engasjerte Dronningen og legger til:

– Det er det Anne Katrine og jeg brenner for – at vi får et senter som kan ta vare på alt dette og videreformidle og få forskningen inn. Og fremtiden sikret.