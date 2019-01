Kritiserer Avinor etter at 300 kilo tung vindmåler ble tatt av bølgene

Natt til fredag viste naturkreftene akkurat hvor sterke de kan være. I Nordland ble en container revet ned fra en molo.

Men containeren i Laukvika i Lofoten var ikke en hvilken som helst container. Det var en vindmåler på 300 kilo som Avinor har satt opp for å få svar på hvor det kan etableres en ny storflyplass i Lofoten.

Dette bekrefter Lars Draagen, prosjektleder for den fremtidige flyplassløsningen for Lofoten, Vesterålen og Ofoten.

– Vi hadde utplassert en infrarød laser-vindmåler i en container på moloen i Laukvik. Fredag fikk vi beskjed om at den er borte. Vi antar at den har blitt skylt på sjøen i løpet av natta.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

– Verdt en million

Sten Hansen bor i Laukvik og er daglig leder på samfunnshuset i kommunen. Han var en av de første som fikk vite at containeren var borte, og har funnet rester av det kostbare utstyret.

– Jeg tenkte det ville være interessant å se om jeg klarte å finne den, men det eneste jeg fant var stroppene som den var festet med, i tillegg til en avrevet ting som jeg tror skal tilhøre vindmåleren.

Dette kan være en del av vindmåleren som ingen nå vet hvor befinner seg. Foto: Sten Hansen

Hansen sier at vindmåleren skal være svært dyr.

– Avinor vil jo ikke si noe om hva den koster, siden den eies av et fransk selskap. Men de som satte den opp her fortalte meg at den koster bortimot en million kroner.

Hansen sier at moloen er ekstremt værutsatt, noe som gjør at han ikke skjønner hvorfor containeren stod der i det hele tatt.

– Jeg ville aldri i verden ha satt den på moloen. Ikke snakk om. Det åpne havet gjør at bølgene kan lempe opp steiner på flere hundre kilo. Det er enorme krefter som er i sving.

Dekkes av forsikring

Lars Draagen forklarer at vindmåleren måtte stå der den står, siden det er en av veldig få steder hvor måling av inn- og utflyvningsvind er mulig.

– Det er ikke så mange valg, siden den må måle i en tenkt linje der innflyvningen går. Vi mener at den var veldig godt festet, men tydeligvis ikke godt nok.

– Tenkte dere på å flytte den bort mens den verste stormen passerte?

– Nei, det har ikke vært vurdert.

Draagen vet ikke eksakt hva vindmåleren koster, men vet at den uansett er dekket av forsikring.

– Dette er jo ikke vår vindmåler. Den er leid av et fransk firma gjennom vår samarbeidspartner Kjeller Vindteknikk. Den er forsikret via selskapet som eier den.

Avinor har måleutstyr ute i vinter på alle de aktuelle stedene for nye storflyplass: Leknes, Malnes, Gimsøy og Laukvik. De vet ennå ikke om de skal erstatte vindmåleren i Laukvika med en annen..

– Det er vanskelig å svare på nå. Det var planlagt at den skulle stå der fram til 15. april. Vi må nå gjøre en vurdering om de dataene vi har fått er bra nok, avslutter Draagen.