Krimteknikere fra politiet er mandag ettermiddag i gang med søk i brannruinene etter den savnede mannen fra Litauen. Det var til sammen fem ansatte fra Litauen som bodde i bygningen som nå er nedbrent.

– Vi søker nå etter en antatt omkommet. Dersom vi ikke lokaliserer vedkommende i dag, vil branngruppa gjøre nye søk tirsdag. Da vil vi også vurdere å søke bistand fra Kripos, sier konstituert lensmann Dag Sture Strøm ved Vest-Lofoten lensmannskontor.

Sist observert søndag

Politiets etterforskning tyder så langt på at brannen har startet i den delen av bygningen hvor mannens leilighet befant seg.

Den savnede fiskebrukarbeideren ble sist observert i andre etasje i bygget søndag morgen. De fem beboerne har separate leiligheter, og det er ifølge politiet ingenting som tyder på at mannen kan ha vært andre steder enn i leiligheten sin i andre etasje da brannen startet.

Kollegene får krisehjelp

Mannens nærmeste familie i Lituan er varslet og kollegene hans følges tett opp i samarbeid med kommunen.

– De tar det svært tungt. Kollegene har jobbet sammen i mange år, og har et nært forhold, sier Dag Sture Strøm til NRK.

Mannens kolleger er nå innlosjert i Sund Gjestestuer, og arbeidsgiveren har tilbudt dem fri hjemreise til sine nærmeste dersom de ønsker det.

Vakthold på branntomta

Brannen ble meldt til nødetatene like før klokken 20 søndag kveld. Brannvesenet fikk kontroll på brannen i 22-tiden, men i løpet av natten blusset den opp igjen. Det var ikke fare for at brannen skulle spre seg til nærliggende bygninger.

En redningsskøyte i området gjorde i natt et strandsøk etter den savnede beboeren.