Krasjet i autovernet

Bilisten i 20-årene som mistet kontrollen i forbindelse med en forbikjøring på FV 17 Selstad i Meløy, krasjet i autovernet. – Fører skal være glad for at det var et autovern der. Det er svært bratt i området, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson. Vitner bemerket seg også en nesten-ulykke med en annen bil i forkant av ulykken. Føreren er fratatt førerkort og forholdet anmeldes.